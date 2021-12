Es recomendable que el tiempo del encendido de las luces navideñas no superen las 4 o 5 horas diarias. | Fuente: Copyright (c) 2018 Igor Nikushin/Shutterstock. No use without permission.

Estamos en diciembre, el mes de las celebraciones de fin de año, y ya se vive el espíritu navideño en los hogares peruanos. Muchas familias ya están decorando sus hogares con luces y accesorios para alegrar estas fechas navideñas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sobrecarga de conexiones eléctricas puede producir cortocircuitos o incluso incendios.

Para evitar que se produzca esta situación en nuestros hogares y con el fin de celebrar estas fechas sin ningún inconveniente, Andrés Ciudad, especialista de Enel Distribución Perú, brinda las siguientes recomendaciones:

1) Evitar utilizar extensiones ya que estas tienden a recargarse y producir cortocircuitos. Lo ideal es conectar las luces navideñas directamente a los enchufes, sin recargarlos.

2) Utilizar luces y adornos luminosos certificados.

3) Evitar utilizar luces o adornos con cables dañados y/o guardados por mucho tiempo.

4) No olvidar desenchufar las luces navideñas antes de salir o de ir a dormir.

5) No realizar instalaciones provisionales.

6) Tener mucho cuidado de no dejar cables o guirnaldas al alcance de los niños.

7) Es recomendable que el tiempo del encendido de las luces navideñas no superen las 4 o 5 horas diarias.

De igual forma, hay que tener cuidado de no sobrecargar los tomacorrientes, evitar congestionar el árbol navideño con regalos de material inflamable y no dejar las luces de la casa encendidas toda la noche. En caso se necesite utilizar extensiones, se debe hacer uso correcto de las mismas: no llenarlas y colocarlas siempre al borde de la pared, sin interrumpir el paso.

Seguridad eléctrica para comerciantes de artículos navideños

El especialista de Enel señala también algunas recomendaciones de seguridad eléctrica para aquellas personas que se dedican al comercio de artículos navideños:

1) Entregar el manual de los fabricantes para el uso correcto del artículo navideño que están vendiendo.

2) Comprar y vender artículos navideños que tengan certificación.

3) Enseñar al comprador cómo instalar y usar el artículo navideño de manera segura.

¿Qué hacer si se produce un cortocircuito en casa?

En caso se produzca un cortocircuito en el hogar, la persona debe alejarse de inmediato del lugar, cortar la energía desde el tablero general y buscar un extintor en caso haya fuego. Si es necesario, puedes comunicarte con los bomberos al número 116.

Enel Distribución Perú recomienda seguir todas estas pautas de seguridad eléctrica, en especial durante Navidad y Año Nuevo, para así evitar la ocurrencia de incendios o accidentes ocasionados por cortocircuitos, los cuales son muy frecuentes en esta época del año.