Préstamo para pagar deudas: Libérate de preocupaciones con S/50 mil

Ya puedes consolidar tus deudas en una sola y a una mejor tasa gracias a Prestamype. Con montos de hasta S/2 millones, te ofrece cronogramas a tu medida y evaluación flexible sin importar si estás en Infocorp o si no tienes historial crediticio.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una tarjeta más por aquí, otro crédito por allá y así, poco a poco, acumulamos deudas sin darnos cuenta. Todo empeora cuando empezamos a sentirnos agobiados a fin de mes porque no llegamos al monto, no sabemos cuánto pagar o qué crédito es mejor amortizar. Si esta es tu situación y quieres liberarte de las preocupaciones, es un buen momento para solicitar un préstamo para pagar deudas con Prestamype.

Esta opción de financiamiento te permite unificar tus obligaciones financieras con una tasa de interés más baja en comparación a la suma de todas las que pagas actualmente. En otras palabras, te brinda la alternativa de consolidar tus deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, vehiculares u otros, y convertirlas en una sola, de esta forma solo pagas una cuota en lugar de dos o tres. Todo esto de forma rápida, segura y con mejores condiciones.

Con el préstamo para pagar deudas lograrás ahorrar en el pago de intereses, controlar tus obligaciones y ordenar tus finanzas. Además, Prestamype te ofrece montos elevados desde S/15 mil hasta S/2 millones y puedes calificar incluso estando en Infocorp o sin contar con historial crediticio.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype te presenta la oportunidad de recuperar tu orden financiero y de obtener una tasa de interés más baja con plazos de pago acorde a tus posibilidades. Esta reconocida Fintech peruana te ofrece condiciones justas y evaluación flexible para que te liberes de preocupaciones y puedas vivir más tranquilo.

Además de unificar todas tus obligaciones, el préstamo para pagar deudas te da acceso a estos beneficios principales:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.19 %

mensual desde 1.19 % Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para recuperar el orden con cuotas hechas a tu medida? Precalifica a un préstamo en la web oficial AQUÍ y accede a montos elevados de forma segura y sencilla.

Requisitos para acceder al préstamo

Prestamype es una marca confiable con procesos sencillos de comprender y realizar. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos peruanos.

Para precalificar a un préstamo, debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Sumado a esto, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Esta es la oportunidad que esperabas para consolidar tus deudas a una mejor tasa y con condiciones flexibles. Precalifica hoy mismo en solo unos minutos AQUÍ y libérate de las preocupaciones. Conoce más visitando la web de Prestamype AQUÍ