¿Qué entidad financiera brinda préstamos a personas rechazadas por los bancos en septiembre?

Estar en Infocorp ya no es un obstáculo: nuevas alternativas permiten acceder a créditos con mejores condiciones y respaldo seguro.

¿Alguna vez un banco te cerró las puertas por tener un historial crediticio negativo o por estar reportado en Infocorp? Esta realidad es más común de lo que parece y deja a miles de personas sin acceso a financiamiento, justo cuando más lo necesitan: para impulsar un negocio, reparar su vivienda o cubrir una emergencia de salud.

La buena noticia es que Prestamype, Fintech peruana reconocida como una de las 100 mejores startups del país según Forbes, brinda préstamos estando en Infocorp, una alternativa diseñada para quienes buscan montos elevados incluso después de haber sido rechazados por la banca tradicional.

¿Qué es un préstamo con garantía hipotecaria?

El préstamo estando en Infocorp es un tipo de financiamiento que otorgan algunas entidades financieras o Fintech como Prestamype a personas que figuran en Infocorp u otras centrales de riesgo con deudas vencidas o historial crediticio negativo. Este modelo permite obtener montos elevados desde S/15 mil hasta S/ 2 millones.

Beneficios de Prestamype

Prestamype se ha consolidado como la Fintech más grande del país, con más de S/ 1600 millones desembolsados desde 2017 y el respaldo de instituciones como el BID Lab y fondos de inversión internacionales. Esa trayectoria garantiza confianza y seguridad a cada cliente.

Además, Prestamype ofrece estos beneficios:

Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.19 %.

Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, con insciripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder al préstamo

Para solicitar un préstamo estando en Infocorp en Prestamype se requiere contar con un inmueble, ya sea casa, departamento, oficina o local comercial, inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

La propiedad debe estar ubicada en la zona metropolitana de Lima, Callao o en ciudades como Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Asimismo, el inmueble debe estar libre de problemas legales en la Municipalidad o en los Registros Públicos. Con estos requisitos, el proceso de evaluación se realiza de manera rápida y sencilla.

Da el siguiente paso

