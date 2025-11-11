Roberto Morón: “En muchas zonas rurales, Bitel es el único operador con señal y eso permite que TV360 llegue a más peruanos”

Roberto Morón, gerente de Productos Digitales de Bitel, explica cómo TV360 se ha convertido en una herramienta clave para conectar al Perú a través del entretenimiento. | Fuente: Bitel

Un servicio pensado para conectar a todo el país

¿Cómo surge TV360 y de qué manera su propuesta refleja la misión de Bitel de conectar, incluir y brindar acceso digital equitativo a todos los peruanos?

TV360 nace cuando identificamos una necesidad real de nuestros clientes. A pesar de que muchos estudios hablaban de un declive en la televisión en vivo, nosotros descubrimos que el público peruano seguía disfrutando ese tipo de contenido. A partir de eso decidimos apostar por una oferta distinta, que combinara acceso gratuito, facilidad de uso y cobertura nacional.

Contribuye directamente a nuestra misión porque demuestra que el entretenimiento puede ser el primer paso hacia la digitalización, sobre todo en zonas alejadas donde muchos canales tradicionales no llegaban. Ahí es donde TV360 se convierte en una herramienta de inclusión: fácil de usar, gratuita y accesible para todos

Bitel acaba de recibir el Gold Globee Award 2025 por TV360. ¿Qué representa este reconocimiento para la marca y su equipo en el Perú?

Es un orgullo enorme. Este premio reconoce el trabajo en equipo y el esfuerzo de toda la compañía por desarrollar proyectos que realmente impacten en la vida de las personas. Pero, sobre todo, es la confirmación de que TV360 ha sido bien recibida por los usuarios, que son el verdadero motor de esta aplicación.

Aliados de los canales regionales

Más allá de ofrecer una amplia variedad de contenido, TV360 ha impulsado un cambio profundo en la forma en que el entretenimiento llega a cada rincón del país. Gracias a la infraestructura de Bitel y su enfoque en la inclusión digital, la plataforma ha expandido la presencia de los canales regionales, ampliando el acceso a contenidos locales y generado nuevas oportunidades para miles de familias peruanas.

TV360 ofrece más de 150 canales nacionales y regionales. ¿Cómo ha contribuido esto a visibilizar el contenido local y descentralizar el entretenimiento?

Muchísimo. En TV360, los canales regionales son aliados estratégicos. Los ayudamos a difundir su señal en todo el país, y ellos nos permiten ofrecer información local y cercana a los usuarios. Antes, para un canal regional convertirse en nacional era un proceso largo y costoso. Con TV360, ese salto puede darse en apenas dos semanas.

¿Qué papel ha jugado la red de fibra óptica de Bitel en hacer posible que una app de entretenimiento llegue hasta las zonas más alejadas del país?

Imprescindible. En muchas de las zonas rurales, Bitel es el único operador que tiene señal, lo que haría virtualmente imposible para TV360 atender a estos clientes sin nuestra infraestructura. Es justamente en esta sinergia donde se materializa nuestra estrategia como empresa: tecnología al servicio de la conectividad y la inclusión.

Más de 10 mil centros poblados ya acceden a TV360. ¿Qué historias reflejan el impacto real de esta inclusión digital?

Estar cerca del cliente es parte de nuestro ADN. Por eso realizamos actividades constantes en todo el país, como las “Noches de Cine TV360”, donde proyectamos películas o programas en zonas rurales, sin costo para los asistentes.

Estas acciones confirman cómo el entretenimiento puede convertirse en una puerta hacia la inclusión digital. En muchos lugares donde antes no llegaba señal de TV o internet, TV360 ha permitido que las familias vivan experiencias de conexión y comunidad.