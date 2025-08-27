Si tengo S/1 000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Ya puedes rentabilizar tu dinero invirtiendo en facturas por cobrar de empresas reconocidas en el Perú. Obtén retornos atractivos, diversificación y el respaldo de un título valor a tu nombre invirtiendo en factoring con Prestamype.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Has pensado en invertir, pero no estás seguro de qué opción te conviene? Si tienes dinero ahorrado y buscas una forma inteligente de hacerlo crecer, Prestamype te trae una gran alternativa: la inversión en factoring, un mecanismo financiero que te ofrece buena rentabilidad a corto plazo, diversificación de portafolio y mayor estabilidad que otras formas tradicionales de inversión. Además, puedes empezar con poco capital: tan solo con S/100 o $25, y contarás con el respaldo de un título valor registrado a tu nombre en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito. De esta manera, obtienen el dinero al instante y evitan esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. El adelanto de dinero que reciben dichas empresas proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? La empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Si llevas meses guardando esos S/1 000 soles, este es el momento para desempolvarlos y hacerlos crecer. Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Sumado a esto, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Sumado a esto, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras. Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Prestamype es una marca confiable y segura con procesos sencillos de comprender. Con 8 años de operaciones en el mercado, ya cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

¿Estás listo para hacer crecer ese dinero que tienes ahorrado? Empieza a invertir en factoring AQUÍ.

Regístrate y empieza a generar nuevos ingresos

Invirtiendo en factoring con Prestamype puedes hacer crecer tus ahorros de forma segura, a corto plazo y con una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual. Para empezar a generar nuevos ingresos solo debes registrarte en su web y crear una cuenta siguiendo estos pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Invierte de forma inteligente en factoring y haz crecer tus ahorros con Prestamype. Regístrate hoy mismo en su web AQUÍ y accede a una rentabilidad atractiva con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.