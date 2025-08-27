Últimas Noticias
Si tengo S/1 000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Si tengo S/1 000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?
Si tengo S/1 000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad? | Fuente: Prestamype
B-Content

por B-Content

·

Ya puedes rentabilizar tu dinero invirtiendo en facturas por cobrar de empresas reconocidas en el Perú. Obtén retornos atractivos, diversificación y el respaldo de un título valor a tu nombre invirtiendo en factoring con Prestamype.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Has pensado en invertir, pero no estás seguro de qué opción te conviene? Si tienes dinero ahorrado y buscas una forma inteligente de hacerlo crecer, Prestamype te trae una gran alternativa: la inversión en factoring, un mecanismo financiero que te ofrece buena rentabilidad a corto plazo, diversificación de portafolio y mayor estabilidad que otras formas tradicionales de inversión. Además, puedes empezar con poco capital: tan solo con S/100 o $25, y contarás con el respaldo de un título valor registrado a tu nombre en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito. De esta manera, obtienen el dinero al instante y evitan esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. El adelanto de dinero que reciben dichas empresas proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? La empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Si llevas meses guardando esos S/1 000 soles, este es el momento para desempolvarlos y hacerlos crecer. Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

  • Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.
  • Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.
  • Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.
  • Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.
  • Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Sumado a esto, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.
  • Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Prestamype es una marca confiable y segura con procesos sencillos de comprender. Con 8 años de operaciones en el mercado, ya cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

¿Estás listo para hacer crecer ese dinero que tienes ahorrado? Empieza a invertir en factoring AQUÍ.

Regístrate y empieza a generar nuevos ingresos

Invirtiendo en factoring con Prestamype puedes hacer crecer tus ahorros de forma segura, a corto plazo y con una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual. Para empezar a generar nuevos ingresos solo debes registrarte en su web y crear una cuenta siguiendo estos pasos:

  1. Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!
  2. Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.
  3. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Invierte de forma inteligente en factoring y haz crecer tus ahorros con Prestamype. Regístrate hoy mismo en su web AQUÍ y accede a una rentabilidad atractiva con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

