Si tengo S/ 18 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos?

Tener S/ 18 mil soles ahorrados es un buen punto de partida, pero ¿qué hacer con ese dinero? Guardarlo en una cuenta bancaria puede parecer seguro, pero no siempre es lo más rentable. Hoy, cada vez más personas buscan opciones que les permitan hacer crecer su dinero sin asumir riesgos innecesarios.

Una alternativa atractiva y segura es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una opción que puedes realizar de forma sencilla desde la plataforma de Prestamype, la Fintech peruana más grande del país.

¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

La propuesta es clara: invertir tu dinero prestándolo a empresarios peruanos que necesitan capital para impulsar sus negocios, y que, a cambio, ofrecen un inmueble como garantía. Esta propiedad —que puede ser una casa, local, terreno o departamento— se inscribe en SUNARP a nombre del inversionista, brindando respaldo legal y mayor seguridad.

A cambio de esta inversión, el inversionista recibe pagos mensuales que incluyen tanto el capital como los intereses generados. Además, puede empezar a invertir desde S/ 18 000, con plazos que van desde 1 año hasta 6 años, adaptándose a sus objetivos financieros, ya sean a corto, mediano o largo plazo.

Esta modalidad no solo te permite rentabilizar tus ahorros, sino que también contribuye al crecimiento de pequeños y medianos negocios en el país. Una alternativa financiera con impacto real y retorno tangible.

Beneficios de invertir con Prestamype

Con más de 8 000 inversionistas activos, más de S/ 1 600 millones invertidos y ganancias que superan los S/ 210 millones, Prestamype se posiciona como una de las opciones más sólidas del mercado peruano. De acuerdo con Forbes, es una de las 100 mejores startups del Perú y ha logrado atraer el respaldo de entidades como Salkantay VC, BID Lab, y fondos internacionales como ALIVE y Oikocredit.

Prestamype representa garantía de seguridad, experiencia y confianza, tres factores fundamentales a la hora de decidir dónde poner tu dinero. A continuación, conoce las principales ventajas de esta alternativa de inversión:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34 %.

: Los ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34 %. Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Da el primer paso: agenda una reunión

Si estás buscando dónde invertir en Perú y te interesa una opción segura, rentable y accesible, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.

Agenda una reunión gratuita y empieza a invertir en préstamos. INGRESA AQUÍ.