Southern Perú entre las 5 empresas con mayor inversión en Obras por Impuestos en Perú

A través de la inversión en Obras por Impuestos, Southern Perú impulsa el desarrollo de áreas vitales como la infraestructura educativa, salud, transporte y saneamiento en diversas comunidades, mejorando su calidad de vida y generando nuevas oportunidades. Así, reafirma su compromiso con el crecimiento económico y social del país.

Para Southern Perú, la minería del futuro no es solo eficiente, también es justa, humana y comprometida con el país. Por eso, actualmente se ubica dentro del top 5 de empresas con mayor inversión en Obras por Impuestos (OxI), superando los S/1 205 millones destinados a financiar proyectos sociales con más de 2 millones de beneficiarios. Así, se consolida como una de las compañías con mayor impacto positivo en infraestructura educativa, salud, transporte y saneamiento.

Cada proyecto financiado por Southern Perú está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y constituye un aporte positivo para mejorar la calidad de vida de los peruanos. De esta forma, reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo del país creando valor y promoviendo el bienestar.

Obras que impulsan el desarrollo

Southern Perú cuenta con 26 obras entregadas y 11 en cartera. Además, a través de las inversiones de OxI ha generado cerca de 2 000 puestos de trabajo en el 2024. Sus aportes incluyen 82 000 metros de redes de agua potable y 67 000 metros de alcantarillado en zonas rurales de Tacna y Moquegua; 7 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) intervenidos y 3 culminados; centros de investigación en Arequipa y más. Estas son sus principales obras:

1) COAR: inversión en educación en Moquegua y Tacna

La empresa ha contribuido con la mejora de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de Moquegua y Tacna, los cuales albergan a 400 estudiantes de excelente desempeño académico de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. A través de una inversión de S/207 millones, los estudiantes ya acceden a un entorno de aprendizaje seguro, moderno y bien equipado. Siguiendo esta iniciativa, Southern Perú también financiará los COAR de Apurímac, Arequipa y Cajamarca.

2) Centros de investigación y laboratorios en Arequipa

Con una inversión de S/120 millones, Southern Perú financió el Centro de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados (CIALE) de Ingenierías de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que ofrece una infraestructura moderna y equipada para el desarrollo de investigaciones de alto impacto, generación de conocimiento e innovación tecnológica.

Inaugurado en 2014, el Puente Chilina en Arequipa es el de mayor longitud en el sur del país (562 metros). | Fuente: Southern Perú

3) Puente Chilina en Arequipa

Inaugurado en 2014, el Puente Chilina es el de mayor longitud en el sur del país (562 metros). Con una altura de 50 metros, su diseño permite un tránsito vehicular seguro y eficiente. Southern Perú fue el financiador principal del proyecto aportando aproximadamente el 66% de la inversión total con un monto que ascendió a S/260 millones. Próximamente, también se construirá la represa Tambo Bajo en el valle de Tambo, la cual tendrá una capacidad de 60 millones de metros cúbicos y permitirá ampliar y potenciar la frontera agrícola. Esta represa tendrá una inversión estimada de US$240 millones.

4) Saneamiento en Moquegua

La instalación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Centro Poblado Yacango, distrito de Torata, Moquegua, ha permitido que 137 familias mejoren su calidad de vida gracias a que ahora disponen de agua potable. La inversión fue de S/9.2 millones y recibió el “Premio Unidos OXI – Generando confianza en un país que crece” otorgado por ProInversión.

Inauguración de la Represa Cularjahuira, distrito de Camilaca, Tacna. | Fuente: Southern Perú

Fondos de desarrollo: Más inversión social para el desarrollo del país

Además de la modalidad de Obras por Impuesto, que permite contar con infraestructura y servicios públicos de calidad ejecutados con participación financiera de la empresa privada con cargo al pago de su impuesto a la renta, Southern Perú también usa los fondos de desarrollo, un mecanismo que ayuda a contribuir al progreso y bienestar de las comunidades vecinas a su operaciones con financiamiento directo de la empresa y, en algunos casos, en colaboración con el Estado.

Los fondos de desarrollo son importantes ya que generan empleo, mejoran el acceso al agua y otros servicios públicos, a la vez que impulsan emprendimientos vía capital semilla, fortalecen la productividad agrícola y contribuyen a la seguridad alimentaria, por mencionar algunos de sus principales beneficios.

Bajo este esquema, Southern Perú ha realizado obras relevantes como la inversión conjunta para la represa de Cularjahuira que permite la irrigación de más de 500 hectáreas agrícolas y beneficia a 585 familias de agricultores. Esta obra de infraestructura hídrica de riego se construyó en el distrito de Camilaca, provincia de Candarave, región Tacna, con una inversión de S/ 45 millones financiada por Southern Perú y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Adicionalmente, la empresa ya está construyendo la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Ilo gracias a una inversión de S/105 millones. Una obra que cuidará el medio ambiente, generará empleo y preservará la salud de más de 130 mil habitantes de la provincia. Como parte del acuerdo, la empresa operará y dará mantenimiento a la PTAR durante 30 años.

Con estas inversiones en obras sociales, Southern Perú reafirma su compromiso con el progreso y desarrollo local, regional y nacional, generando un impacto positivo y sostenible en miles de familias peruanas.

