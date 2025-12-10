UTP organiza la sétima edición del Moot Court de Propiedad Intelectual más importante de América Latina

Estudiantes de derecho de Perú, Ecuador, Colombia y Nicaragua participan en esta competencia académica que premiará al equipo ganador con 5,000 dólares.

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) organiza por sétimo año consecutivo el Moot Court de Propiedad Intelectual, considerado uno de los más importantes de América Latina. Esta competencia internacional reúne a estudiantes de derecho interesados en fortalecer sus capacidades en una disciplina jurídica clave para el entorno empresarial y de consumo.

Durante este proceso académico, los participantes analizan un caso hipotético, diseñan estrategias legales y presentan argumentos ante un tribunal integrado por especialistas nacionales y extranjeros. Cada equipo debe asumir tanto la posición de la parte demandante como de la demandada, enfrentándose a dinámicas similares a las de un litigio real.

Participación internacional y etapa escrita en curso

El concurso, iniciado en agosto de este año y con actividades previstas hasta enero de 2026, se encuentra actualmente en su fase escrita. En esta etapa, los grupos presentan memorias que sustentan sus argumentos desde ambas posiciones del caso.

La edición 2025–2026 cuenta con la participación de estudiantes de Perú, Colombia, Ecuador y Nicaragua, reflejando el creciente interés regional por esta competencia.

Formación práctica y habilidades clave

Para Luis Diez Canseco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP, esta nueva edición del Moot Court “pone de relieve que nuestra iniciativa ha sido acogida internacionalmente y que se perfila como una gran oportunidad para que los alumnos de derecho de diversas nacionalidades puedan debatir sobre uno de los temas más importantes del quehacer de las empresas y los consumidores”.

El decano identifica en el trabajo en equipo la habilidad primordial que desarrollan los concursantes. “Sin la menor duda es el esfuerzo en conjunto lo que deja más enseñanzas. Participar en una competencia de esta naturaleza supone que cada grupo participante se organice para asignar responsabilidades y ejecutarlas”, afirma.

Una experiencia cercana al ejercicio profesional

El Moot Court acerca a los estudiantes a los desafíos del ejercicio legal. Diez Canseco enfatiza que la propiedad intelectual es transversal a todas las actividades económicas, por lo que dominar este campo es fundamental para los futuros abogados.

Asimismo, subraya el valor formativo de esta experiencia “es una gran oportunidad para poner a prueba sus conocimientos, su capacidad de redactar y de diseñar estrategias legales. Del mismo modo, la aptitud para exponer de manera coherente sus puntos de vista, así como rebatir los de la parte contraria”.