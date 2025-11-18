Últimas Noticias
XXVI EXPOPYME 2025: el evento clave para impulsar financiamiento e innovación en la era de la IA

La Cámara de Comercio de Lima y su Gremio de la Pequeña Empresa presentará la XXVI EXPOPYME, un encuentro que convocará a más de 1,000 empresarios y emprendedores en dos jornadas de capacitación e innovación.
El encuentro reunirá a miles de emprendedores, líderes empresariales y especialistas del país para impulsar el crecimiento, la innovación y el acceso al financiamiento en un entorno marcado por la inteligencia artificial. La XXVI EXPOPYME se llevará a cabo el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre. Más detalles en la siguiente nota.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Gremio de la Pequeña Empresa, presenta una nueva edición del evento empresarial más importante del país para las micro, pequeñas y medianas empresas: la XXVI EXPOPYME: “Acceso al financiamiento y oportunidades en la era de la IA – Conecta, Crece e Innova en el Perú”.

El encuentro se realizará el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, de 08:30 a. m. a 07:00 p. m., en formato híbrido desde el Centro de Convenciones de la CCL, en Jesús María.

Un punto de encuentro clave

EXPOPYME se ha consolidado como un espacio de encuentro estratégico para más de 1,000 micro, pequeños y medianos empresarios que participan cada año. La cita reúne a emprendedores, fundadores de startups, CEOs, ejecutivos de alto nivel, gerentes y profesionales que buscan actualizarse, conectar con expertos y acceder a herramientas que fortalezcan sus operaciones.

El evento también destaca por su sólido ambiente de networking, donde convergen ideas, oportunidades y experiencias. Los participantes pueden interactuar con líderes de la industria, expertos en diversas áreas y marcas de los sectores más dinámicos del país.


La edición 26 de EXPOPYME ofrecerá conferencias, talleres especializados y una exhibición comercial con más de 60 marcas orientadas a impulsar el crecimiento empresarial.
Un programa diseñado para los desafíos del presente

La XXVI EXPOPYME 2025 abordará dos ejes esenciales para el desarrollo empresarial: el acceso al financiamiento y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para las MiPymes. El programa contempla contenidos de alto valor para emprendedores y líderes del sector, entre ellos:

  • Análisis actual del panorama económico y financiero nacional.
  • Tendencias en innovación financiera y fintech.
  • Mirada a las políticas públicas para Pymes, en el contexto de las elecciones 2026.
  • Espacios especializados sobre crecimiento empresarial, transformación digital e IA aplicada a la gestión, productividad y financiamiento.
  • Talleres prácticos, dictados por especialistas en gestión y tecnología.
  • Exhibición comercial con las marcas más destacadas del mercado.
  • Momentos exclusivos para networking, encuentros ejecutivos y actividades complementarias como danzas tradicionales, sorteos y experiencias interactivas, según detalla el brochure.

Además, el evento contará con la presencia de más de 60 marcas auspiciadoras, representando los sectores más importantes de soluciones corporativas, tecnología, servicios financieros, consultoría, innovación y herramientas digitales.

A esto se suma una sólida evolución en su audiencia presencial y virtual, gracias a la transmisión en vivo por todas las plataformas digitales de la organización, lo que ha permitido llevar los contenidos a miles de emprendedores dentro y fuera del país.

Ficha técnica del evento

  • Edición: 26° EXPOPYME
  • Tema: “Acceso al financiamiento y oportunidades en la era de la IA – Conecta, Crece e Innova en el Perú”
  • Fecha: Miércoles 26 y jueves 27 de noviembre
  • Horario: 08:30 a. m. a 07:00 p. m.
  • Modalidad: Híbrido (presencial y virtual)
  • Lugar: Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima
  • Dirección: Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María
  • Inscripciones: www.expopyme.pe
