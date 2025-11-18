XXVI EXPOPYME 2025: el evento clave para impulsar financiamiento e innovación en la era de la IA

El encuentro reunirá a miles de emprendedores, líderes empresariales y especialistas del país para impulsar el crecimiento, la innovación y el acceso al financiamiento en un entorno marcado por la inteligencia artificial. La XXVI EXPOPYME se llevará a cabo el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre. Más detalles en la siguiente nota.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Gremio de la Pequeña Empresa, presenta una nueva edición del evento empresarial más importante del país para las micro, pequeñas y medianas empresas: la XXVI EXPOPYME: “Acceso al financiamiento y oportunidades en la era de la IA – Conecta, Crece e Innova en el Perú”.

El encuentro se realizará el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, de 08:30 a. m. a 07:00 p. m., en formato híbrido desde el Centro de Convenciones de la CCL, en Jesús María.

Un punto de encuentro clave

EXPOPYME se ha consolidado como un espacio de encuentro estratégico para más de 1,000 micro, pequeños y medianos empresarios que participan cada año. La cita reúne a emprendedores, fundadores de startups, CEOs, ejecutivos de alto nivel, gerentes y profesionales que buscan actualizarse, conectar con expertos y acceder a herramientas que fortalezcan sus operaciones.

El evento también destaca por su sólido ambiente de networking, donde convergen ideas, oportunidades y experiencias. Los participantes pueden interactuar con líderes de la industria, expertos en diversas áreas y marcas de los sectores más dinámicos del país.