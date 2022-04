ACADEMIA CEPAS inicia nuevos ciclos de preparación para ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo

La institución cuenta con más de 18 años de experiencia preparando a jóvenes para ingresar a la universidad. Las clases empezarán este 25 de abril. | Fuente: Copyright (c) 2020 Prostock-studio/Shutterstock. No use without permission.

El Centro de Estudios Preuniversitarios Ántero Solano (CEPAS) anunció el inicio de los nuevos ciclos de preparación preuniversitaria para aquellos jóvenes que desean ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

La institución, que cuenta con más de 18 años de experiencia preparando a jóvenes para ingresar a la universidad, indicó que las clases empezarán este 25 de abril. Pero, a diferencia de ciclos anteriores, esta vez los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir la modalidad de estudios de su preferencia: virtual o presencial.

Esta decisión está basada en los altos índices de vacunación en la región y en la necesidad de seguir otorgando una educación de calidad a los cientos de jóvenes de La Libertad que anhelan ingresar a la UNT.

Estudiante de CEPAS alcanza el primer puesto en cómputo general de la UNT

CEPAS no solo forma estudiantes para ingresar a la universidad, también hace que ocupen los primeros lugares en las carreras a las que se postulan. Por ejemplo, María Emilia Reyes León alcanzó el primer lugar en cómputo general en el último examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo en la modalidad CEPUNT 2022-II.

La joven de 17 años destacó el esfuerzo que realizó para ingresar con honores al centro de estudios. “Es un logro muy importante. Hasta ahora no me lo creo, pero es gracias a mi esfuerzo. Todas las noches estudiaba. A veces ni dormía, no salía con mis amigas, con mis padres y no estaba en redes sociales. Todo eso me ha ayudado a alcanzar este logro tan importante", indicó la estudiante.

Además, sus padres agradecieron a la academia CEPAS y a sus profesores por la enseñanza que le brindaron durante los últimos meses. “Gracias a la academia CEPAS por la paciencia, dedicación y metodología de enseñanza. Han sabido conducir a mi hija para alcanzar este logro tan importante. Sé que será el orgullo de toda mi familia y de la academia CEPAS”, indicó Armando Reyes, padre de la estudiante.

Estudiantes ingresan a la UNT gracias al canal de YouTube de la academia CEPAS

CEPAS también ayuda a los jóvenes a estudiar a través de su canal de YouTube. En él, publican seminarios y clases gratuitas que permiten reforzar los conocimientos de los postulantes.

Gracias a este apoyo, dos estudiantes lograron ingresar en los primeros puestos a la UNT. Se tratan de Gabriela Yamille Chacón Espinoza y Sergio Joel Ávila Acevedo, quienes ocuparon el tercer lugar en las carreras de Agronomía y Matemáticas, respectivamente.

"Ingresé a la universidad viendo las clases de la academia en YouTube. Soy de Lima, y no tenía mucha información sobre las academias en Trujillo. Empecé a indagar, y encontré un grupo en Facebook donde encontré las maratones y las clases de la academia. Así aprendí letras y otros cursos que me ayudaron a ingresar a la universidad”, aseguró Chacón.

En tanto, Ávila agradeció los conocimientos que CEPAS comparte en YouTube. “Necesitaba recordar los conocimientos que he tenido en el colegio. En mi búsqueda, encontré al profesor Antero (Solano), quien impartía algunos ejercicios de matemática en YouTube. Me gustó la enseñanza y decidí ingresar al canal, donde encontré más clases, las cuales me sirvieron para ingresar a la universidad", enfatizó el ingresante.

Si quieres conocer más de CEPAS, revisa la siguiente sesión de Funciones y Silogismos publicada en su canal de YouTube.



Plana docente de prestigio

CEPAS cuenta con maestros de amplia experiencia en la preparación preuniversitaria. Uno de ellos es Ántero Solano, quien tiene más de 30 años enseñando -desde un nivel básico hasta avanzado- a jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

