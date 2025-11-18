Accede a un préstamo de S/ 100 mil para tu negocio sin tantos requisitos

Cuando un negocio empieza a crecer, también crecen las necesidades: más mercadería, nuevas máquinas, personal extra o incluso la oportunidad de abrir un segundo local. El problema es que muchas veces ese impulso llega justo cuando no hay suficiente capital disponible.
Para quienes buscan financiamiento sin trámites interminables y con condiciones más amigables para emprendedores, surge una alternativa confiable y respaldada: Prestamype, una Fintech peruana que permite acceder a un préstamo para negocio de S/ 100 mil soles o más con procesos claros y sencillos.
¿En qué consiste un préstamo para negocios?
Se trata de un préstamo creado para fortalecer operaciones en momentos clave. Te puede ayudar a mantener el stock de tu negocio, ampliar tu capacidad de producción o impulsar una expansión comercial cuando lo necesites.
Beneficios de los préstamos para negocios
En el mercado financiero actual, no todas las entidades ofrecen condiciones pensadas realmente para emprendedores. Prestamype, en cambio, combina experiencia, respaldo y procesos simples para que más personas puedan acceder a capital sin trabas innecesarias. Su modelo destaca por brindar seguridad y flexibilidad, algo clave para quienes buscan financiamiento rápido y confiable.
Estos son los principales beneficios que ofrece su préstamo para negocio:
- Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%.
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para solicitar el préstamo
Para acceder a un préstamo para negocio, la persona debe contar con un inmueble —casa, departamento, terreno, oficina o local comercial— que funcione como garantía. Este debe estar debidamente inscrito en la SUNARP.
El inmueble debe encontrarse en cualquiera de las siguientes zonas: Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco. Además, debe estar libre de multas, gravámenes o afectaciones en Registros Públicos o la Municipalidad.
Precalifica a un préstamo para negocio
Acceder a financiamiento seguro, flexible y respaldado es posible. Prestamype invita a los interesados a precalificar y conocer su viabilidad de crédito de manera rápida y clara. PRECALIFICA AQUÍ.