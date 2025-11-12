Últimas Noticias
Accede a un préstamo de S/ 250 mil para la construcción de tu casa soñada | Fuente: PRESTAMYPE
Prestamype ofrece una alternativa segura y flexible para quienes buscan terminar su vivienda o empezar una nueva etapa. Con tasas competitivas, procesos simples y respaldo internacional, esta Fintech peruana impulsa el sueño de la casa propia con confianza y rapidez.

¿Te imaginas vivir en la casa que siempre soñaste? Construir o remodelar una vivienda en el Perú no es tarea sencilla. Entre los altos costos de materiales, la mano de obra y la inflación, muchos proyectos familiares se quedan a mitad de camino. Sin embargo, hoy existen alternativas financieras que te permiten avanzar paso a paso sin comprometer tu estabilidad económica.

En ese contexto, Prestamype, la Fintech más grande del Perú, se posiciona como una opción segura y confiable para quienes buscan financiar la construcción o remodelación de su hogar. Con más de S/ 1600 millones desembolsados desde 2017 y el respaldo del BID Lab y Salkantay VC, esta startup ofrece préstamos flexibles con condiciones accesibles y procesos simples de entender.

¿En qué consiste?

Los préstamos para construcción de Prestamype están diseñados para personas que desean acceder a capital destinado a la compra de materiales, herramientas o contratación de mano de obra.

El modelo de financiamiento de Prestamype se adapta a las necesidades reales de cada cliente, ofreciendo tasas competitivas y montos altos, incluso a quienes se encuentran en Infocorp o no cuentan con historial crediticio.

Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype

Prestamype se ha consolidado como una empresa segura y transparente, respaldada por inversionistas internacionales y reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del Perú.
Esa trayectoria es garantía de confianza para quienes buscan un préstamo justo y adaptado a su capacidad de pago.

Entre sus principales beneficios destacan:

  • Montos altos: desde S/ 15 000 hasta S/ 2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 0.84%.
  • Plazos de pago de 1 a 6 años, con opción de renovación previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible: no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: en promedio, 15 días.
  • Cronogramas a medida: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Respaldo y experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019)

Requisitos

Para acceder a un préstamo para construcción, el interesado debe contar con una propiedad inscrita en la SUNARP, como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial. El inmueble debe estar libre de problemas legales o gravámenes y encontrarse en alguna de las siguientes ciudades: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Precalifica y construye la casa que mereces

Acceder a un préstamo para construcción nunca fue tan sencillo. Con Prestamype, puedes precalificar desde la comodidad de tu casa y conocer las condiciones que mejor se ajusten a tu perfil.

Ya sea para terminar de construir, ampliar o remodelar tu vivienda, esta Fintech te ofrece una oportunidad real de cumplir tus metas con seguridad y respaldo. Conoce más y precalifica hoy, INGRESANDO AQUÍ.

