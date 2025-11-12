Accede a un préstamo de S/ 250 mil para la construcción de tu casa soñada

¿Te imaginas vivir en la casa que siempre soñaste? Construir o remodelar una vivienda en el Perú no es tarea sencilla. Entre los altos costos de materiales, la mano de obra y la inflación, muchos proyectos familiares se quedan a mitad de camino. Sin embargo, hoy existen alternativas financieras que te permiten avanzar paso a paso sin comprometer tu estabilidad económica.
En ese contexto, Prestamype, la Fintech más grande del Perú, se posiciona como una opción segura y confiable para quienes buscan financiar la construcción o remodelación de su hogar. Con más de S/ 1600 millones desembolsados desde 2017 y el respaldo del BID Lab y Salkantay VC, esta startup ofrece préstamos flexibles con condiciones accesibles y procesos simples de entender.
¿En qué consiste?
Los préstamos para construcción de Prestamype están diseñados para personas que desean acceder a capital destinado a la compra de materiales, herramientas o contratación de mano de obra.
El modelo de financiamiento de Prestamype se adapta a las necesidades reales de cada cliente, ofreciendo tasas competitivas y montos altos, incluso a quienes se encuentran en Infocorp o no cuentan con historial crediticio.
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
Prestamype se ha consolidado como una empresa segura y transparente, respaldada por inversionistas internacionales y reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del Perú.
Esa trayectoria es garantía de confianza para quienes buscan un préstamo justo y adaptado a su capacidad de pago.
Entre sus principales beneficios destacan:
- Montos altos: desde S/ 15 000 hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%.
- Plazos de pago de 1 a 6 años, con opción de renovación previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: en promedio, 15 días.
- Cronogramas a medida: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Respaldo y experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019)
Requisitos
Para acceder a un préstamo para construcción, el interesado debe contar con una propiedad inscrita en la SUNARP, como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial. El inmueble debe estar libre de problemas legales o gravámenes y encontrarse en alguna de las siguientes ciudades: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
Precalifica y construye la casa que mereces
Acceder a un préstamo para construcción nunca fue tan sencillo. Con Prestamype, puedes precalificar desde la comodidad de tu casa y conocer las condiciones que mejor se ajusten a tu perfil.
Ya sea para terminar de construir, ampliar o remodelar tu vivienda, esta Fintech te ofrece una oportunidad real de cumplir tus metas con seguridad y respaldo. Conoce más y precalifica hoy, INGRESANDO AQUÍ.