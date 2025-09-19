Alianza Lima y su histórica campaña en la Copa Sudamericana

La escuadra íntima avanza firme en el torneo y se ilusiona con alcanzar la gloria internacional que tanto ha esperado. ¿Se hará realidad el sueño blanquiazul? Apuesta Total te lo cuenta en esta nota.

Alianza Lima atraviesa una de sus campañas más importantes en torneos internacionales de la CONMEBOL. Con un plantel sólido, figuras que marcan la diferencia y una hinchada que no deja de alentar, los íntimos han demostrado que tienen la capacidad de competir de igual a igual ante cualquier rival del continente. La Copa Sudamericana se ha convertido en el escenario ideal para que el club blanquiazul escriba un capítulo histórico en su historia y mantenga viva la ilusión de conquistar su primer gran título fuera del Perú.

El camino no será fácil, pues equipos de gran trayectoria también buscan levantar el trofeo como Fluminense o Atletico Mineiro, pero Alianza Lima llega con confianza y el impulso de resultados que han despertado la fe de su gente. Cada partido es una nueva final para ellos y, con la pasión del Comando Sur como motor, los íntimos querrán demostrar que este sueño puede transformarse en realidad.

Las figuras que lideran el sueño copero de los blanquiazules

El sueño copero de Alianza Lima se sostiene en la jerarquía de un plantel con experiencia internacional y jóvenes decididos a dejar huella. En la defensa, Carlos Zambrano y Renzo Garcés se han consolidado como murallas, mientras que Miguel Trauco aporta salida limpia y equilibrio por la banda junto a Guillermo Enríquez. En el mediocampo, Pedro Aquino y Sergio Peña le dan al equipo la solidez y creatividad necesarias para competir de igual a igual contra cualquier rival sudamericano.

En ataque, la dupla de Hernán Barcos y Paolo Guerrero se convierte en una amenaza constante para las defensas rivales, sumando experiencia, goles y liderazgo en los momentos más importantes. A ellos se suma la frescura y potencia de Alan Cantero, quien ha sabido ganarse un lugar en el equipo en base a sacrificio y efectividad. Bajo los tres palos, Guillermo Vizcarra responde con seguridad, mientras que el técnico Néstor Gorosito ha logrado darle al equipo orden táctico, personalidad y confianza para soñar con la gloria internacional.

