APUESTA TOTAL SE CONVIERTE EN PATROCINADOR OFICIAL DEL LIVERPOOL FC

Apuesta Total continúa apostando en grande. El actual patrocinador principal de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Boys, Domingo Dianderas, así como de la Liga Peruana de Vóley y la Liga Femenina de fútbol Apuesta Total, suma un nuevo capítulo en su historia al convertirse en el nuevo patrocinador oficial del Liverpool FC, uno de los equipos más grandes y reconocidos a nivel mundial.

Bajo el concepto “THIS IS LIVERPOOL FC. THIS IS APUESTA TOTAL”, la compañía lanzó un video que refuerza su apuesta por el fútbol de alto nivel y por conectar con audiencias apasionadas en todo el mundo. La colaboración con el Liverpool Football Club contempla la presencia de Apuesta Total en activos digitales del club, así como otras activaciones conjuntas en los diferentes mercados, incluyendo experiencias exclusivas para sus usuarios. Ambas entidades comparten una visión moderna e innovadora del deporte y el entretenimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=SlFuEAI4a6k

Sobre Liverpool FC:

Fundado en 1892, el Liverpool FC es uno de los clubes de fútbol más históricos y famosos del mundo, habiendo ganado 20 títulos de liga, incluida la Premier League, ocho FA Cups, diez Copas de la Liga, seis Copas de Europa, tres Copas de la UEFA, cuatro Supercopas de Europa, 16 Charity Shields, dos títulos de la Superliga Femenina y un Campeonato Femenino.

Sobre Apuesta Total

Apuesta Total es una empresa peruana de juego y entretenimiento líder en su mercado, cuyo objetivo es la comercialización de apuestas deportivas, casino online y juegos virtuales. Es reconocida por ofrecer una experiencia de entretenimiento segura, ágil e innovadora. Con más de 400 puntos de venta a nivel nacional y una plataforma digital en constante evolución, la marca se ha consolidado como un referente en la industria del juego en el país con una propuesta de valor multicanal.