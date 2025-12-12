Arequipa: Aumenta el nivel de identidad y satisfacción por vivir en la región, según Informe de Percepción Ciudadana 2025

Comunidad en Marcha presentó los resultados del Informe de Percepción Ciudadana 2025. | Fuente: UCSP

Identificación con la región Arequipa

En 2025, el 76.3 % de las personas encuestadas afirmó estar satisfecha de vivir en su localidad o distrito, mientras que el 86.8 % expresó satisfacción con residir en la región Arequipa. Además, una amplia mayoría señaló que elegiría seguir viviendo en Arequipa o en su distrito incluso si tuviera la posibilidad de mudarse a otra región o localidad. En 2024, estas cifras fueron de 65.4 % y 71.6 %, respectivamente. “Esto representa un incremento de 11 y 15 puntos porcentuales en cada uno de estos aspectos”, destacó Banich.

Dado que el estudio incluyó entrevistas en 14 distritos, los resultados permiten un análisis detallado por jurisdicción. Arequipa Cercado, Alto Selva Alegre, Jacobo Hunter, Miraflores y Paucarpata registran los niveles más altos de satisfacción con la región Arequipa como lugar para vivir.

En cuanto a la satisfacción con el distrito de residencia, Arequipa Cercado y José Luis Bustamante y Rivero encabezan los resultados. En el extremo opuesto, Yura registra los niveles más bajos en ambas dimensiones: solo el 33 % de sus habitantes elegiría seguir viviendo en ese distrito y apenas el 39 % optaría por permanecer en la región Arequipa.

Confianza y respeto

Una de las dimensiones analizadas en el informe es la confianza. Si bien los niveles de satisfacción siguen siendo bajos, entre 2024 y 2025 se registró un avance: pasó de 16.9 % a 25.4 %, lo que representa un incremento de 8.5 puntos porcentuales. En este aspecto, la mayor confianza se concentra en los vínculos cercanos, como la familia, mientras que las autoridades políticas son las que generan menor confianza, con niveles que apenas alcanzan el 7 %.

En la dimensión de respeto, el estudio también muestra una mejora, al pasar de 16.6 % a 17.6 %. Los ciudadanos de Yanahuara y Jacobo Hunter reportan mayores niveles de satisfacción respecto al respeto entre vecinos. En contraste, la mayor insatisfacción se registra en el respeto de los conductores hacia los peatones y en el cumplimiento de las normas de tránsito.

Al respecto, Juan Carlos Banich explicó que las dimensiones de confianza y respeto permiten evaluar si, como ciudadanos, se están generando mejoras más allá del desempeño de las autoridades. “Incluimos estos indicadores para que el análisis no se limite a señalar a las autoridades políticas, sino también para observar cómo estamos actuando como sociedad”, señaló.

Medio ambiente, servicios y empleo por mejorar

Estas son dimensiones en las que aún hay un amplio margen de mejora. En medio ambiente, el nivel de satisfacción de la población consultada cayó de 33.7 % en 2024 a 24.4 % en 2025. Este retroceso refleja una demanda ciudadana por acciones concretas orientadas a mejorar la calidad del aire, la limpieza pública, el acceso a parques y áreas verdes de calidad, así como un mayor control de los ruidos molestos en la vía pública.

Otro descenso significativo se registra en las dimensiones vinculadas a los servicios a la vivienda, la vivienda y el empleo. En el caso de los servicios a la vivienda, distritos como Yura presentan altos niveles de insatisfacción, especialmente en telefonía móvil, acceso a Internet y recojo de basura; mientras que en Tiabaya el acceso a Internet también figura como una de las principales demandas.

En cuanto al empleo, aunque en la mayoría de los 14 distritos evaluados se registra un nivel aceptable de satisfacción respecto al trabajo, esta percepción no se replica en los ingresos, donde persiste una sensación de insatisfacción por la remuneración recibida.

Al respecto, el director de Comunidad en Marcha, Juan Carlos Banich, señaló que uno de los objetivos del Informe de Percepción Ciudadana a nivel distrital es identificar con claridad los aspectos en los que se requiere mayor intervención, a partir de la revisión de los indicadores menos favorables frente a aquellos que muestran mejores resultados, con miras a impulsar mejoras concretas.

Gobierno regional y municipios

La satisfacción respecto a la gestión del Gobierno Regional de Arequipa y de los municipios, así como en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, registra un marcado descenso. En ambos niveles de gobierno, los niveles de aprobación son mínimos y se mantienen en un solo dígito, con una satisfacción que apenas alcanza el 2.2 %.

“Estos resultados nos invitan a reflexionar en un año previo a las elecciones, no solo sobre el trabajo que vienen realizando las autoridades, sino también sobre el rol que asumimos como ciudadanos”, afirmó Juan Carlos Banich.