Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Así será el Censo de Comunidades Indígenas 2025: un retrato de los Andes y la Amazonía

Comunidades de los Andes y la Amazonía serán parte del operativo censal, que busca reflejar la diversidad y fortalecer el desarrollo local.
Comunidades de los Andes y la Amazonía serán parte del operativo censal, que busca reflejar la diversidad y fortalecer el desarrollo local. | Fuente: INEI
B-Content

por B-Content

·

Del 1 de setiembre al 31 de octubre, se censarán comunidades nativas y campesinas en todo el Perú, en un esfuerzo por actualizar información sobre su organización, servicios y actividades productivas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Perú es un país de múltiples voces, costumbres y territorios. Con el objetivo de reflejar esa riqueza cultural y social, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) también lleva a cabo el Censo de Comunidades Indígenas 2025, un operativo declarado de interés nacional que inició en setiembre y culmina en octubre.

Este censo busca recopilar información detallada sobre las Comunidades Nativas de la Amazonía y las Comunidades Campesinas de los Andes, para fortalecer las políticas de desarrollo que respondan a sus necesidades.


¿Qué información recogerá el censo?

La cédula censal de comunidades indígenas está organizada en 12 secciones que abarcan aspectos fundamentales de la vida comunitaria:

  • Localización y tipo de comunidad: ubicación geográfica y denominación.
  • Autoridades: datos sobre el presidente, jefe o apu, su residencia y participación en proyectos comunales.
  • Características de la comunidad: idiomas hablados, pueblos a los que pertenecen, sitios sagrados y problemas sociales.
  • Organización: reconocimiento oficial, vigencia de estatutos, padrón y pertenencia a organizaciones representativas.
  • Territorio: situación de tierras, títulos de propiedad, conflictos territoriales o hídricos.
  • Recursos y servicios: disponibilidad de agua, energía, transporte, infraestructura y telecomunicaciones.
  • Organizaciones y programas sociales: comités, rondas y acceso a beneficios estatales.
  • Educación: existencia de escuelas, idiomas de enseñanza, características de los docentes y casos de violencia escolar.
  • Salud y medicina tradicional: centros de salud, prácticas ancestrales, enfermedades comunes y mortalidad.
  • Economía: principales actividades productivas, asistencia técnica y problemas que enfrentan.
  • Migración: salidas o retornos, motivos y pérdida de prácticas tradicionales.
  • Datos de informantes: identificación de quienes brindan la información al censista.

¿Por qué es importante este censo?

Los resultados permitirán actualizar el Directorio Nacional de Comunidades Indígenas, conocer el estado de sus tierras y territorios, evaluar el acceso a servicios básicos y recoger información sobre su organización social, económica y cultural.

Con esta información, el Estado y las autoridades locales podrán diseñar planes integrales de desarrollo que reconozcan la identidad de cada comunidad, mejoren su calidad de vida y respetando y valorando sus costumbres.


Comunidades de los Andes y la Amazonía serán parte del operativo censal, que busca reflejar la diversidad y fortalecer el desarrollo local.
Comunidades de los Andes y la Amazonía serán parte del operativo censal, que busca reflejar la diversidad y fortalecer el desarrollo local.

Participar es confiar y sumar al Perú

El INEI asegura que la información brindada durante los Censos Nacionales 2025 es confidencial y está protegida por ley. Los datos no se utilizan de manera individual, sino que se consolidan para mostrar una visión general y representativa de cada comunidad.

La participación activa de las comunidades nativas y campesinas será clave para que el país cuente con un retrato actualizado de su diversidad cultural, sus necesidades y potencialidades.

Tags
NO-ADS Censos 2025 Perú Censos Nacionales 2025 INEI PCM dudas frecuentes Censos 2025 Perú qué preguntan en los Censos 2025 Perú Censo de Comunidades Indígenas 2025 Andes Amazonía 1658354

Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola