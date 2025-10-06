Así será el Censo de Comunidades Indígenas 2025: un retrato de los Andes y la Amazonía

Del 1 de setiembre al 31 de octubre, se censarán comunidades nativas y campesinas en todo el Perú, en un esfuerzo por actualizar información sobre su organización, servicios y actividades productivas.

El Perú es un país de múltiples voces, costumbres y territorios. Con el objetivo de reflejar esa riqueza cultural y social, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) también lleva a cabo el Censo de Comunidades Indígenas 2025, un operativo declarado de interés nacional que inició en setiembre y culmina en octubre.

Este censo busca recopilar información detallada sobre las Comunidades Nativas de la Amazonía y las Comunidades Campesinas de los Andes, para fortalecer las políticas de desarrollo que respondan a sus necesidades.

¿Qué información recogerá el censo?

La cédula censal de comunidades indígenas está organizada en 12 secciones que abarcan aspectos fundamentales de la vida comunitaria:

Localización y tipo de comunidad: ubicación geográfica y denominación.

ubicación geográfica y denominación. Autoridades: datos sobre el presidente, jefe o apu, su residencia y participación en proyectos comunales.

datos sobre el presidente, jefe o apu, su residencia y participación en proyectos comunales. Características de la comunidad: idiomas hablados, pueblos a los que pertenecen, sitios sagrados y problemas sociales.

idiomas hablados, pueblos a los que pertenecen, sitios sagrados y problemas sociales. Organización: reconocimiento oficial, vigencia de estatutos, padrón y pertenencia a organizaciones representativas.

reconocimiento oficial, vigencia de estatutos, padrón y pertenencia a organizaciones representativas. Territorio: situación de tierras, títulos de propiedad, conflictos territoriales o hídricos.

situación de tierras, títulos de propiedad, conflictos territoriales o hídricos. Recursos y servicios: disponibilidad de agua, energía, transporte, infraestructura y telecomunicaciones.

disponibilidad de agua, energía, transporte, infraestructura y telecomunicaciones. Organizaciones y programas sociales: comités, rondas y acceso a beneficios estatales.

comités, rondas y acceso a beneficios estatales. Educación: existencia de escuelas, idiomas de enseñanza, características de los docentes y casos de violencia escolar.

existencia de escuelas, idiomas de enseñanza, características de los docentes y casos de violencia escolar. Salud y medicina tradicional: centros de salud, prácticas ancestrales, enfermedades comunes y mortalidad.

centros de salud, prácticas ancestrales, enfermedades comunes y mortalidad. Economía: principales actividades productivas, asistencia técnica y problemas que enfrentan.

principales actividades productivas, asistencia técnica y problemas que enfrentan. Migración: salidas o retornos, motivos y pérdida de prácticas tradicionales.

salidas o retornos, motivos y pérdida de prácticas tradicionales. Datos de informantes: identificación de quienes brindan la información al censista.



¿Por qué es importante este censo?

Los resultados permitirán actualizar el Directorio Nacional de Comunidades Indígenas, conocer el estado de sus tierras y territorios, evaluar el acceso a servicios básicos y recoger información sobre su organización social, económica y cultural.

Con esta información, el Estado y las autoridades locales podrán diseñar planes integrales de desarrollo que reconozcan la identidad de cada comunidad, mejoren su calidad de vida y respetando y valorando sus costumbres.

Comunidades de los Andes y la Amazonía serán parte del operativo censal, que busca reflejar la diversidad y fortalecer el desarrollo local.

Participar es confiar y sumar al Perú

El INEI asegura que la información brindada durante los Censos Nacionales 2025 es confidencial y está protegida por ley. Los datos no se utilizan de manera individual, sino que se consolidan para mostrar una visión general y representativa de cada comunidad.

La participación activa de las comunidades nativas y campesinas será clave para que el país cuente con un retrato actualizado de su diversidad cultural, sus necesidades y potencialidades.