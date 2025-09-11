Azerion presenta su nuevo rebranding, reflejando una nueva era de crecimiento y conectividad

Con un sitio web rediseñado, un posicionamiento renovado y una presencia más destacada en redes sociales, Azerion avanza con determinación hacia su próximo capítulo.

Azerion, uno de los principales grupos europeos de publicidad digital, se enorgullece en anunciar un rebranding integral de su marca, presentando una nueva identidad visual, un sitio web rediseñado y una presencia revitalizada en redes sociales, destacada por el dinámico nuevo lema de la marca: "Everyone. Everywhere."

Este rebranding marca un hito importante en el recorrido de Azerion, reflejando su evolución hacia una plataforma más accesible y conectada globalmente. Azerion conecta audiencias con anunciantes utilizando tecnología propia, conocimiento local e inventario premium que generan resultados medibles en omnicanalidad en los lugares que realmente importan a los clientes. Esta promesa de marca refinada es el núcleo de la nueva identidad de Azerion: combinar la conexión humana con la innovación digital para ayudar a los clientes a tener éxito a través de canales, formatos y todas las geografías.

La reciente venta de la mayor parte del segmento de Premium Games representa otro paso importante en la estrategia a largo plazo de Azerion, un camino que la compañía ha estado siguiendo durante varios años. Este movimiento refuerza la publicidad digital como el negocio principal de Azerion, donde al mismo tiempo, la expansión de Azerion hacia soluciones de cloud e impulsadas por AI, no solo potencia la rentabilidad de sus operaciones core sino que también abre nuevas oportunidades de producto y business.

"Nuestra nueva identidad representa más que un cambio visual; refleja nuestra visión de futuro," dice Sebastiaan Moesman, Chief Strategy Officer de Azerion. "Everyone. Everywhere. resume nuestra creencia en experiencias digitales que conectan a las personas, sin importar quiénes sean o dónde se encuentren. Se trata de alcance y relevancia."

Este nuevo capítulo refuerza la identidad de Azerion como un socio confiable en el siempre cambiante panorama digital, enfocado en publicidad digital escalable y de alto margen, mientras innova a través de la nube y la inteligencia artificial para desbloquear la próxima ola de crecimiento.

Acerca de Azerion

Fundada en 2014, Azerion (EURONEXT: AZRN) es una de las plataformas de medios de publicidad digital y entretenimiento más grandes de Europa. Azerion conecta audiencias a gran escala con los anunciantes de manera sencilla y rentable, utilizando tecnología propia, en un entorno seguro, atractivo y de alta calidad, aprovechando su portafolio estratégico de contenido propio y en colaboración con socios de entretenimiento y otras publicaciones digitales.

Con raíces en Europa y sede en Ámsterdam, Azerion cuenta con equipos comerciales en más de 26 ciudades alrededor del mundo para apoyar de cerca a clientes y socios, ayudándoles a encontrar y ejecutar formas creativas de generar un impacto real a través de la publicidad.

Para más información, visita: www.azerion.com