Bitel se consolida como el segundo operador móvil en el Perú: casi un millón de líneas nuevas en un año

La compañía de telecomunicaciones alcanzó un crecimiento histórico y ahora se ubica solo detrás de Claro, dejando atrás a Entel y Movistar en segmentos clave del mercado.

El mercado de telecomunicaciones en el Perú vive una transformación. En el último año, Bitel sumó cerca de un millón de nuevas líneas móviles, alcanzando una participación de 23.4 % y consolidándose como el segundo operador móvil del país.

Con este avance, la empresa superó a Entel (19.2 %) y se posiciona detrás de Claro (34.1 %) y Movistar (23 %). La diferencia es clara: en 2024 Bitel tenía 17.95 %, lo que significa un crecimiento de 5.4 puntos porcentuales en solo un año.

En el segmento prepago, la tendencia es la misma: en junio de 2025 alcanzó casi el 20 % de participación, confirmando su atractivo entre millones de usuarios peruanos.

La fórmula: inversión e infraestructura

El salto de Bitel no es casualidad. La compañía ha invertido fuertemente en infraestructura, ampliando su red a nivel nacional y optimizando sus servicios móviles. Actualmente, refuerza su red 4G, garantizando más estabilidad y velocidad de conexión en todas las regiones del país.

La compañía amplía su red y apuesta por el 5G para cerrar la brecha digital y llevar conectividad a más peruanos. | Fuente: Bitel

El futuro: 5G para cerrar la brecha digital

Bitel no solo crece en el presente: apuesta por el futuro. A través de un acuerdo con PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la compañía invertirá más de USD 600 millones en los próximos 20 años para llevar conectividad 5G a más de 3000 localidades del país.

Le Van Chi, Vicedirector General Comercial (CCO) de Bitel, destaca: “El 5G no es solo una nueva tecnología, es el futuro de la conectividad y una herramienta clave para cerrar la brecha digital en el Perú. En Bitel, trabajamos para que esta revolución llegue a más peruanos, impulsando el desarrollo y la innovación en cada rincón del país”.

Bitel, un aliado para el desarrollo del Perú

Con la implementación del 5G y la mejora continua de su red 4G, Bitel reafirma su compromiso con la conectividad, la innovación y la inclusión digital. Su objetivo: que cada vez más peruanos accedan a una red rápida, estable y accesible, contribuyendo al progreso del país.

Los resultados mencionados en esta nota corresponden al último reporte de OSIPTEL, que mide la participación de mercado móvil considerando únicamente las líneas que cursaron tráfico en los últimos tres meses (NRIP, al 10 de septiembre de 2025).