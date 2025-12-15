Caja Arequipa enciende la Navidad con el primer árbol interactivo del país

La Plaza de Armas de Arequipa fue escenario del inicio oficial de las celebraciones navideñas con una propuesta innovadora que combina tradición, tecnología y espíritu emprendedor.

El jueves 4 de diciembre, la Plaza de Armas de Arequipa se iluminó con el tradicional encendido del árbol navideño, ceremonia que marcó el inicio oficial de la temporada de fiestas en la ciudad.

La actividad fue organizada por Caja Arequipa en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa y reunió a decenas de familias que disfrutaron de música navideña en vivo, un ambiente festivo y un espectáculo pensado para todas las edades.

En el marco del aniversario de la declaración del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio Mundial, autoridades locales, representantes de Caja Arequipa, medios de comunicación y ciudadanos se congregaron junto al frontis de la Catedral para participar del encendido simbólico que dio paso a las celebraciones de fin de año.

Una celebración que une tradición, cultura y emprendimiento

La ceremonia incluyó la presentación del coro Voces que dejan huella, integrado por colaboradores de Caja Arequipa junto a sus hijos, quienes interpretaron villancicos y canciones navideñas que aportaron un tono emotivo y familiar al evento. La jornada fue acompañada también por el Grupo Musical Musiqué, que ofreció un espectáculo especial para el público asistente.