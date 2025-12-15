Últimas Noticias
Caja Arequipa enciende la Navidad con el primer árbol interactivo del país


El encendido del árbol reunió a familias arequipeñas en la Plaza de Armas. | Fuente: Caja Arequipa
La Plaza de Armas de Arequipa fue escenario del inicio oficial de las celebraciones navideñas con una propuesta innovadora que combina tradición, tecnología y espíritu emprendedor.

El jueves 4 de diciembre, la Plaza de Armas de Arequipa se iluminó con el tradicional encendido del árbol navideño, ceremonia que marcó el inicio oficial de la temporada de fiestas en la ciudad.

La actividad fue organizada por Caja Arequipa en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa y reunió a decenas de familias que disfrutaron de música navideña en vivo, un ambiente festivo y un espectáculo pensado para todas las edades.

En el marco del aniversario de la declaración del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio Mundial, autoridades locales, representantes de Caja Arequipa, medios de comunicación y ciudadanos se congregaron junto al frontis de la Catedral para participar del encendido simbólico que dio paso a las celebraciones de fin de año.

Una celebración que une tradición, cultura y emprendimiento

La ceremonia incluyó la presentación del coro Voces que dejan huella, integrado por colaboradores de Caja Arequipa junto a sus hijos, quienes interpretaron villancicos y canciones navideñas que aportaron un tono emotivo y familiar al evento. La jornada fue acompañada también por el Grupo Musical Musiqué, que ofreció un espectáculo especial para el público asistente.


La música y el ambiente festivo marcaron el inicio de la Navidad en Arequipa. | Fuente: Caja Arequipa

Durante el evento, el vicepresidente del Directorio de Caja Arequipa, Pablo Manrique Oroza, destacó la importancia de estas fechas como un espacio de encuentro y reflexión, así como su relevancia para los emprendedores y microempresarios, para quienes la campaña navideña representa un periodo clave del año.

El primer árbol navideño interactivo del país

Como parte central de esta edición, Caja Arequipa presentó el primer árbol de Navidad interactivo del país, una estructura de más de 17 metros de altura y 8 metros de diámetro, considerada una de las instalaciones navideñas más grandes del Perú.


El árbol interactivo se convirtió en el principal atractivo de la celebración navideña. | Fuente: Caja Arequipa

La propuesta incorpora una puesta en escena innovadora con personajes que representan el espíritu emprendedor y que cobran vida a través de estaciones narrativas animadas. Estas breves historias, inspiradas en valores como la creatividad, el esfuerzo y la perseverancia, buscan conectar con niños, jóvenes y adultos, integrando un componente lúdico y educativo a la experiencia.

Con esta iniciativa, Caja Arequipa reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo espacios de encuentro, tradición e innovación que fortalecen el vínculo con las familias y celebran el espíritu navideño en la ciudad.

