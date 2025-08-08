Últimas Noticias
Caja Huancayo celebra 37 años de compromiso con el desarrollo del Perú

Colaboradores de Caja Huancayo celebran juntos el 37 aniversario de la institución.
Colaboradores de Caja Huancayo celebran juntos el 37 aniversario de la institución. | Fuente: Caja Huancayo
B-Content

B-Content

·

Con una red de 243 oficinas y un equipo de más de 5700 colaboradores, la institución fortalece su cercanía con las comunidades, llevando oportunidades y servicios financieros a todo el país.

Caja Huancayo hoy 08 de agosto, conmemora con orgullo su 37 aniversario de creación institucional, reafirmando su compromiso con las familias peruanas y el impulso a la micro y pequeña empresa en el país.

Desde su fundación en 1988, Caja Huancayo ha evolucionado y hoy se ha convertido en una de las entidades líderes del sistema de cajas municipales en el Perú.

Presencia en todo el territorio nacional

En estos 37 años, Caja Huancayo ha demostrado una gestión responsable, sostenible y cercana a la población, expandiendo sus servicios financieros a las zonas más alejadas del país. Actualmente, cuenta con 243 oficinas en todo el territorio nacional.

Un compromiso que crece junto a sus clientes

“Cumplimos 37 años con la satisfacción de haber crecido junto a nuestros clientes. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: seguir generando oportunidades, impulsar los sueños de miles de emprendedores y ser una caja sólida, humana e innovadora”, destacó Jorge Solís Espinoza, Presidente del Directorio.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre el Directorio, la Gerencia Mancomunada y los más de 5,700 colaboradores, quienes cada día ponen su profesionalismo y compromiso al servicio de miles de familias emprendedoras en todo el país. Gracias a esta labor, Caja Huancayo se convierte en la mano amiga que impulsa sus sueños de progreso y bienestar. Proyección hacia el futuro

Caja Huancayo agradece la confianza de sus clientes, comprometiéndose a seguir siendo un motor de desarrollo económico y social para el país.

