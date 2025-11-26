Caja Trujillo cumple 41 años de solidez y compromiso con el Perú

Como parte de su aniversario, la microfinanciera realizará diversas actividades comerciales, sociales y de entretenimiento dirigidas a sus clientes y al público trujillano.

Caja Trujillo, una de las microfinancieras líderes y de mayor solvencia del sistema de cajas municipales, celebra 41 años de operaciones en el Perú con una serie de actividades que beneficiarán a sus clientes, colaboradores y a la comunidad en general.

Con motivo de esta celebración, la institución ha programado diversos eventos que reflejan su compromiso con la comunidad y su propósito de seguir creciendo para llevar apalancamiento financiero a más emprendedores de distintos rubros económicos.

“En estos 41 años hemos demostrado nuestra solidez y compromiso con la comunidad. No nos conformamos con lo logrado; seguiremos trabajando arduamente para ser la mejor institución microfinanciera del país, brindando servicios de calidad y generando oportunidades para todos. Por ello, queremos celebrar con todos los trujillanos”, afirmó el presidente del Directorio de Caja Trujillo, Luis Muñoz Díaz.

Actividades comerciales, sociales y culturales por aniversario

Entre las actividades destaca la campaña comercial ‘Valoramos tu puntualidad’, mediante la cual los clientes que obtengan un crédito en los dos últimos meses del año y/o continúen realizando desde el mes de julio el pago puntual de sus cuotas, participarán en el tercer sorteo de su campaña, programado para el 09 de enero de 2026, donde se entregarán 10 premios de S/1000 cada uno.

Por otro lado, este sábado 22 de noviembre, Caja Trujillo realizará una campaña de donación de sangre en coordinación con la ONG Corazón que late necesita un donante. Se espera reunir a 200 donantes, entre clientes y colaboradores, para atender las necesidades del Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”. La actividad se llevará a cabo desde las 8:30 a.m. en la Plazuela La Merced, a media cuadra de la Plaza de Armas de Trujillo.

Asimismo, el 07 de diciembre se realizará el Caja Trujillo Fest, un evento de ingreso gratuito que contará con stands de comida, juegos, artistas nacionales e internacionales, animadores, peña criolla y orquestas reconocidas. La celebración comenzará al mediodía en el Complejo Deportivo Chan Chan y promete convertirse en una gran fiesta para todos los asistentes.

Solidez financiera, transformación tecnológica y presencia nacional

Finalmente, se recuerda que Caja Trujillo es la microfinanciera más solvente del país. Recientemente, las agencias de clasificación de riesgo de prestigio internacional ratificaron su categoría B+. Además, la institución viene ejecutando un programa de transformación tecnológica y, con 106 tiendas, mantiene presencia en 20 regiones del Perú.