Caja Trujillo premia la puntualidad de sus clientes con sorteos de S/30 mil

Personas que accedan a diversos créditos entre julio y diciembre podrán llevarse 30 mil soles en premios que se entregarán en agosto, noviembre y enero del próximo año.

Con el objetivo de reconocer la puntualidad y fidelidad de sus clientes, Caja Trujillo ha puesto en marcha su campaña comercial 2025, que premiará con S/30 mil a las personas que accedan a créditos y paguen puntualmente sus cuotas entre julio y diciembre de este año.

Podrán participar en esta importante campaña todas las personas que realicen desembolsos y paguen puntualmente sus créditos, ya sea para impulsar sus negocios, adquirir maquinaria o abastecerse de productos, así como también quienes soliciten créditos con fines personales, como realizar un viaje soñado, culminar sus estudios o mejorar sus viviendas.

Clientes que accedan a créditos y paguen puntualmente entre julio y diciembre podrán ganar premios en efectivo en los sorteos organizados por Caja Trujillo. | Fuente: Caja Trujillo

Además, los clientes que realicen sus pagos a través de canales digitales —como Caja Trujillo Móvil, Homebanking o Agentes corresponsales— duplicarán sus opciones de ganar en los tres sorteos programados por Caja Trujillo.

¿En qué consiste el sorteo de Caja Trujillo?

La campaña contempla tres sorteos de premiación. El primero se realizará el próximo 26 de agosto, el segundo el 11 de noviembre y el tercero y último el 9 de enero de 2026. Todos se llevarán a cabo a las 10 de la mañana y serán transmitidos en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook: @CajaTrujilloOficial.

Hans Terrones Pérez, gerente central de negocios de Caja Trujillo, destacó la relevancia de esta campaña, señalando que representa una forma de recompensar a los miles de peruanos que eligen a esta entidad para impulsar sus negocios y emprendimientos.

“Sabemos que nuestros clientes son el motor de la economía, y nosotros, como Caja Trujillo, siempre estaremos cerca de ellos para brindar soporte financiero con créditos competitivos y tasas especiales. Esta campaña es un reconocimiento a su esfuerzo y fidelidad hacia nuestra institución”, afirmó el funcionario.