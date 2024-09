Canal de denuncia: Herramienta clave para detectar posible fraude en tu organización

Los fraudes no siempre son evidentes. Descubre cómo implementar un canal de denuncias puede prevenir estafas y fortalecer la cultura organizacional en tu empresa.

En un entorno empresarial cada vez más competitivo y desafiante, la transparencia y la integridad se han convertido en principios esenciales para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización. Según Greysi Choque, consultora senior y supervisora de servicios periciales en LAFORSE-HG, la implementación de un canal de denuncias es una estrategia clave para detectar irregularidades y fomentar una cultura de responsabilidad.

Las consecuencias del fraude interno y otras irregularidades pueden ser devastadoras. Además de las pérdidas económicas, el daño reputacional puede afectar irreversiblemente a una empresa. Detectar el fraude de forma tardía no solo genera costos adicionales por investigaciones y sanciones, sino que también puede llevar a la pérdida de oportunidades comerciales y la confianza de los clientes. “En un entorno donde la ética y la transparencia son esenciales, gestionar estos riesgos es crucial para proteger los activos y la posición en el mercado de la empresa”, señaló Choque.

¿Qué es un canal de denuncias?

Un canal de denuncias, también conocido como línea ética o línea de alerta, es un mecanismo que permite a empleados, proveedores y otras partes interesadas reportar de manera confidencial y, en muchos casos, de forma anónima, cualquier actividad sospechosa. Según Choque, “este sistema no solo facilita la identificación de fraudes, sino que también promueve un ambiente laboral donde la transparencia y la ética son prioridades”.

La existencia de un canal de denuncias otorga a los colaboradores un espacio seguro para expresar inquietudes, lo que ayuda a fortalecer la cultura organizacional. Además, estos mecanismos captan información valiosa que puede no ser detectada en auditorías tradicionales, especialmente en casos de fraudes complejos y encubiertos. Esto refuerza la capacidad de las organizaciones para responder de manera efectiva ante riesgos, creando entornos donde la ética y la integridad son valores compartidos y protegidos.

Beneficios de contar con un canal de denuncias en tu organización

1. Detección efectiva de fraudes: El report to the nations 2024 de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) revela que, en 2023, el 43% de los casos de fraude fueron detectados a través de denuncias, lo que lo convierte en el método más eficaz, superando a otros como las auditorías internas (16%) y los controles de gestión (12%). Este incremento del 42% al 43% en los fraudes detectados mediante denuncias, frente al año anterior, subraya la creciente importancia de los canales de denuncia como herramienta clave para la detección temprana de fraudes, lo cual ayuda a mitigar pérdidas financieras y reducir el impacto negativo en la organización.

Este informe también destaca que las empresas que ofrecen líneas de denuncia confidenciales y protegen a los denunciantes experimentan una reducción significativa en el tiempo necesario para detectar fraudes y en las pérdidas financieras asociadas.

2. Reducción de pérdidas financieras: Los fraudes detectados a través de denuncias son descubiertos, en promedio, en 12 meses, lo que conlleva pérdidas financieras menores, alrededor de $117,000, en comparación con métodos más tardíos que permiten que las pérdidas se acumulen.

3. Promoción de la transparencia: Los canales fomentan una cultura organizacional donde la ética y la responsabilidad son pilares fundamentales. “Los empleados se sienten más seguros para reportar irregularidades, lo que contribuye a un ambiente de trabajo más saludable”, explicó Choque.

4. Confidencialidad y protección: El éxito de un canal de denuncias radica en garantizar la confidencialidad de los denunciantes y protegerlos de represalias. Un estudio de la ECI revela que las organizaciones con sistemas de protección sólidos son un 67% más efectivas en la detección de fraudes. “La confianza en el sistema es clave; los denunciantes deben sentir que su identidad está protegida”, enfatiza Choque.

5. Accesibilidad y conocimiento: Es esencial que todos los empleados conozcan la existencia del canal de denuncias y su propósito. “La capacitación constante aumenta el uso de estos mecanismos y mejora la detección de fraudes en hasta un 50%”, añade la consultora.

En un mundo empresarial donde la ética y la responsabilidad son cada vez más valoradas, el establecimiento de un canal de denuncias es una de las herramientas más poderosas para proteger el futuro de una organización.

Una herramienta esencial, pero no la única

Si bien la implementación de un canal de denuncias es un recurso clave para prevenir el fraude interno, no es la única medida necesaria para salvaguardar la integridad de una organización. “En LAFORSE-HG, entendemos que combatir el fraude corporativo requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada y auditorías forenses. Nuestro equipo está preparado para ofrecer soluciones personalizadas que no solo faciliten la detección de irregularidades, sino que también fortalezcan la cultura de transparencia y responsabilidad dentro de la empresa”, concluyó Choque.

