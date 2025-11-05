Censos Nacionales 2025: Si aun no fuiste censado, INEI invita a completar el Censo en Línea

Más de 30 mil censistas participaron en la recolección de datos en todas las regiones del país. | Fuente: INEI

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó que durante los últimos tres meses “el Perú se ha contado a sí mismo, con el objetivo de llegar a cada hogar, vivienda y comunidad para construir juntos la nueva radiografía del país que somos y del que queremos ser”.

Morán subrayó que este gran esfuerzo nacional representa la mejor expresión del trabajo en equipo entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, agradeció el compromiso de las familias peruanas que recibieron a los censistas y respondieron con responsabilidad cada pregunta del cuestionario.

“Gracias a ustedes, hoy el país cuenta con información valiosa, precisa y confiable, que servirá de base para diseñar políticas públicas más justas y efectivas”, afirmó.

Un reconocimiento al trabajo de los censistas

El titular del INEI también reconoció la entrega de los más de 30 mil censistas que recorrieron el país en condiciones desafiantes, demostrando su vocación de servicio y compromiso con el desarrollo nacional. “Su labor, bajo el sol, la lluvia o las dificultades del territorio, simboliza el compromiso de un país que no deja a nadie atrás”, destacó.

Del mismo modo, expresó su agradecimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, así como a los aliados del sector público y privado que brindaron apoyo institucional, logístico y comunicacional durante todo el proceso censal.