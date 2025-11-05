Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Censos Nacionales 2025: Si aun no fuiste censado, INEI invita a completar el Censo en Línea

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, reconoció el trabajo de los censistas durante el proceso.
El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, reconoció el trabajo de los censistas durante el proceso. | Fuente: INEI
B-Content

por B-Content

·

El INEI anunció el cierre del trabajo de campo de los Censos Nacionales 2025 y pidió a las familias que aún no fueron censadas completar el formulario en línea, una herramienta segura y sencilla que permitirá alcanzar la cobertura total en todo el país.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció que los Censos Nacionales 2025 entran a su etapa final. Por ello, la entidad invita a todas las personas que aún no han sido censadas a completar el Censo en Línea, una modalidad moderna, segura y accesible que permite cumplir con este deber cívico de manera rápida desde cualquier lugar, ingresando a www.censos2025.com.pe.


Más de 30 mil censistas participaron en la recolección de datos en todas las regiones del país.
Más de 30 mil censistas participaron en la recolección de datos en todas las regiones del país. | Fuente: INEI

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó que durante los últimos tres meses “el Perú se ha contado a sí mismo, con el objetivo de llegar a cada hogar, vivienda y comunidad para construir juntos la nueva radiografía del país que somos y del que queremos ser”.

Morán subrayó que este gran esfuerzo nacional representa la mejor expresión del trabajo en equipo entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, agradeció el compromiso de las familias peruanas que recibieron a los censistas y respondieron con responsabilidad cada pregunta del cuestionario.

“Gracias a ustedes, hoy el país cuenta con información valiosa, precisa y confiable, que servirá de base para diseñar políticas públicas más justas y efectivas”, afirmó.

Un reconocimiento al trabajo de los censistas

El titular del INEI también reconoció la entrega de los más de 30 mil censistas que recorrieron el país en condiciones desafiantes, demostrando su vocación de servicio y compromiso con el desarrollo nacional. “Su labor, bajo el sol, la lluvia o las dificultades del territorio, simboliza el compromiso de un país que no deja a nadie atrás”, destacó.

Del mismo modo, expresó su agradecimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, así como a los aliados del sector público y privado que brindaron apoyo institucional, logístico y comunicacional durante todo el proceso censal.

Evento de reconocimiento por el cierre de operaciones.
Evento de reconocimiento por el cierre de operaciones. | Fuente: INEI

Fase de recuperación para alcanzar el 100% de cobertura

Morán informó que al cierre del operativo de campo, los censistas tocaron la puerta del 97% de las viviendas del país, e indicó que ahora se inicia la fase de recuperación censal, orientada a alcanzar el 100% de cobertura. Esta etapa permitirá visitar viviendas cuyos ocupantes estuvieron ausentes, zonas con controversias de demarcación territorial y nuevas edificaciones no incluidas en la primera fase.

“Debemos dar la oportunidad de censarse a aquellas personas que estuvieron ausentes cuando nuestro censista los visitó”, enfatizó.

Participar en línea es rápido y seguro

En ese sentido, reiteró la invitación a completar el Censo en Línea, herramienta que facilita la participación de quienes aún no han sido censados. “Cada persona cuenta y cada dato importa. Censarse es un acto de responsabilidad ciudadana. No dejemos que otros decidan por nosotros: participemos y hagámoslo bien”, exhortó Morán Flores.

Un hito tecnológico para el desarrollo del país

Finalmente, el jefe del INEI resaltó que los Censos Nacionales 2025 constituyen “un hito tecnológico y un acto de confianza nacional”, que permitirá al país contar con información actualizada y esencial para planificar su futuro.

Tags
NO-ADS Censo 2025 INEI Censo en Línea población del Perú censos nacionales cierre del censo 1662512

Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias