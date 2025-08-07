Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Cibertec lanza su e-commerce de Formación Continua: capacítate fácil, rápido y 100% virtual en vivo

Explora más de 90 cursos y programas diseñados para potenciar tu perfil profesional.
Explora más de 90 cursos y programas diseñados para potenciar tu perfil profesional. | Fuente: Shutterstock
B-Content

por B-Content

·

Explora más de 90 cursos y programas diseñados para potenciar tu perfil profesional. Especialízate a tu ritmo, accede a descuentos exclusivos y paga en cuotas sin intereses.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un mundo donde el tiempo y la actualización constante son claves para destacar, Cibertec lanza su nuevo e-commerce de Formación Continua: una plataforma moderna, intuitiva y 100% digital que te permite capacitarte de forma rápida, flexible y desde donde estés.

¿Qué es el e-commerce de Formación Continua de Cibertec?

Es la nueva tienda online de Cibertec que reúne más de 90 programas especializados, diseñados para fortalecer las habilidades más demandadas por el mercado laboral. Desde cursos de tecnología, gestión, diseño hasta herramientas digitales, ahora puedes:

  • Buscar lo que necesitas.
  • Comparar opciones según tus intereses.
  • Comprar de forma directa, segura y con beneficios exclusivos.

Con solo unos clics, accedes a una formación ágil, práctica y adaptada a tus tiempos.

Aprende a tu ritmo y con descuentos exclusivos

Una de las grandes ventajas de este e-commerce es que ofrece hasta 30% de descuento en cursos y programas seleccionados al comprar directamente por la plataforma. Además, tienes la opción de pagar en cuotas sin intereses con tarjetas BBVA, BCP y Diners (3, 6, 9 y hasta 12 meses).

Esta solución está pensada para que el aprendizaje no se detenga. Ya sea que busques un ascenso, un cambio de rubro o nuevas herramientas para emprender, en el e-commerce de Cibertec encuentras cursos cortos, programas intensivos y especializaciones que se adaptan a tu momento profesional.

Una experiencia educativa respaldada por 40 años de trayectoria

Con más de cuatro décadas formando técnicos y profesionales, Cibertec reafirma su compromiso con la innovación educativa. Este canal digital no solo agiliza el acceso a la educación, también fortalece su propuesta como institución moderna, confiable y orientada a las necesidades reales del mercado.

Quienes ya han estudiado en Cibertec reconocen su calidad, metodología práctica y actualización constante. Ahora, todo eso está al alcance de tu mano, en una sola plataforma.

Impulsa tu carrera desde hoy. Ingresa a educacioncontinua.cibertec.edu.pe, elige tu curso o programa ideal y especialízate en una Institución líder en tecnología a nivel nacional.

Tags
Publirreportaje Cibertec Formación Continua estudia online cursos online programas especializados

Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola