Cibertec lanza su e-commerce de Formación Continua: capacítate fácil, rápido y 100% virtual en vivo

En un mundo donde el tiempo y la actualización constante son claves para destacar, Cibertec lanza su nuevo e-commerce de Formación Continua: una plataforma moderna, intuitiva y 100% digital que te permite capacitarte de forma rápida, flexible y desde donde estés.

¿Qué es el e-commerce de Formación Continua de Cibertec?

Es la nueva tienda online de Cibertec que reúne más de 90 programas especializados, diseñados para fortalecer las habilidades más demandadas por el mercado laboral. Desde cursos de tecnología, gestión, diseño hasta herramientas digitales, ahora puedes:

Buscar lo que necesitas.

lo que necesitas. Comparar opciones según tus intereses.

opciones según tus intereses. Comprar de forma directa, segura y con beneficios exclusivos.

Con solo unos clics, accedes a una formación ágil, práctica y adaptada a tus tiempos.

Aprende a tu ritmo y con descuentos exclusivos

Una de las grandes ventajas de este e-commerce es que ofrece hasta 30% de descuento en cursos y programas seleccionados al comprar directamente por la plataforma. Además, tienes la opción de pagar en cuotas sin intereses con tarjetas BBVA, BCP y Diners (3, 6, 9 y hasta 12 meses).

Esta solución está pensada para que el aprendizaje no se detenga. Ya sea que busques un ascenso, un cambio de rubro o nuevas herramientas para emprender, en el e-commerce de Cibertec encuentras cursos cortos, programas intensivos y especializaciones que se adaptan a tu momento profesional.

Una experiencia educativa respaldada por 40 años de trayectoria

Con más de cuatro décadas formando técnicos y profesionales, Cibertec reafirma su compromiso con la innovación educativa. Este canal digital no solo agiliza el acceso a la educación, también fortalece su propuesta como institución moderna, confiable y orientada a las necesidades reales del mercado.

Quienes ya han estudiado en Cibertec reconocen su calidad, metodología práctica y actualización constante. Ahora, todo eso está al alcance de tu mano, en una sola plataforma.

Impulsa tu carrera desde hoy. Ingresa a educacioncontinua.cibertec.edu.pe, elige tu curso o programa ideal y especialízate en una Institución líder en tecnología a nivel nacional.