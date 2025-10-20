Clínicas Limatambo celebra 35 años cuidando la salud de los peruanos

Celebramos 35 años de servicio médico, agradeciendo la confianza de nuestros pacientes y reafirmando nuestro compromiso con una atención de excelencia, humana y cercana. Hoy, con 4 sedes oficiales equipadas con tecnología de vanguardia, seguimos creciendo para cuidar la salud de más familias.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuidar la salud integral de las personas en un espacio humano, seguro y confiable es una tarea ardua que implica un alto compromiso ético y profesional. Esta es una labor que Clínicas Limatambo viene desempeñando desde hace 35 años, siempre al servicio de todos los peruanos con atención médica de calidad. Fundada en 1990, este año celebra no solo su trayectoria institucional, sino también la historia que comparte con los miles de pacientes que siempre la eligen.

Además de brindar un trato humano con personal altamente calificado y modernas instalaciones, la red de clínicas ya empieza a adaptarse al mundo digital. “Desde el 2026 daremos un salto hacia la digitalización de nuestros servicios: los pacientes podrán agendar citas en línea y acceder a resultados desde casa. Además, estamos ampliando y modernizando nuestra área de procedimientos con equipos de última generación”, indicó Daniel Montesinos Ávila, director médico de Clinica Limatambo sede San Isidro.

Dr. Bertilo Malpartida Tello, fundador de Clínicas Limatambo y referente en cirugía cardiovascular en el Perú. | Fuente: CLINICA LIMATAMBO

Dr. Bertilo Malpartida: El referente que construyó la historia

Clínicas Limatambo es hoy una realidad gracias a la visión y entrega de su fundador, el Dr. Bertilo Malpartida Tello, destacado cirujano cardiovascular originario de Tomayquichua, Ambo, Huánuco. A lo largo de su carrera, ejerció con excelencia en las áreas de cirugía vascular y torácica, recibiendo importantes reconocimientos: En el año 2012 el Premio Colibrí de Plata “Adulto Mayor Prima AFP” en la categoría “Empresarial”; la condecoración en el año 2014 con las “Palmas de Oro” como Ciudadano Ilustre de Huánuco y la Medalla al Mérito del departamento de Pasco. Elegido como "Cirujano de Bicentenario" en 2021, un título que la Academia Peruana de Cirugía le otorgó junto a otros médicos por su destacada trayectoria en cirugía cardiaca y contribuciones a la investigación científica. En el 2018 alcanzó otro de sus grandes sueños al inaugurar la Clínica BMT (Bienestar Médico y Tecnología), reflejo de su constante búsqueda de innovación y servicio a la salud.

Hace algunos años, el Dr. Bertilo Malpartida Tello nos dejó un mensaje que hoy recordamos con profundo respeto:

“Iniciamos un sueño con la creación de Clínicas Limatambo: acercar la salud de calidad a cada familia con un trato humano y cercano. Ese sueño sigue vivo en cada consulta, en cada sonrisa recuperada y en cada paciente que confía en nosotros.”

“En este 35° aniversario de Clínicas Limatambo, rendimos homenaje a su memoria, a su vocación de servicio y a su visión de futuro, que siguen siendo la esencia y la fuerza que impulsan a nuestra institución” indicó el gerente general Edgardo Malpartida Fantini.

Sr. Edgardo Malpartida Fantini, gerente general de Clínicas Limatambo, continuando el legado de servicio y excelencia. | Fuente: CLINICA LIMATAMBO

Experiencia e innovación en sus cuatro sedes

Tras fundar la clínica inicial en 1990, ampliaron su cobertura inaugurando tres nuevas sedes ubicadas estratégicamente, con personal altamente capacitado e infraestructura moderna:

Clínica Limatambo sede San Isidro

Fundada en 1990 brinda atención médica integral de mediana y alta complejidad: tiene atención de emergencias 24 horas, laboratorio clínico, farmacia, hospitalización, centro quirúrgico, UCI, centro obstétrico, diagnóstico por imágenes y consulta externa. Además, cuenta con acreditación en servicios de salud ocupacional.

Clínica Limatambo sede San Juan de Lurigancho

Está ubicada en la Av. Próceres de la Independencia 2701, brindar atención médica integral ambulatoria y hospitalaria de mediana complejidad. Cuenta con consultorios especializados, emergencia las 24 horas, centro quirúrgico, hospitalización, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes y farmacia.

Centro Médico Minka - Clínicas Limatambo (Callao)

Ubicado en el reconocido centro comercial del Callao, por lo que es un establecimiento ambulatorio que brinda atención médica integral con servicios especializados como laboratorio clínico, imágenes, farmacia y emergencia básica. Es de fácil acceso, cuenta con estacionamiento y está muy cerca de bancos, farmacias y tiendas.

Centro Médico Limatambo Tower

En el año 2020, con la pandemia por COVID-19, lanzaron el moderno Centro Médico Limatambo Tower para seguir brindando el mejor servicio de salud cuando más se necesitaba. Ubicado en Av. República de Panamá 3576 (San Isidro), y se especializa en la atención exclusiva de consulta externa. Moderno edificio cuenta con 17 pisos, más de 70 consultorios, amplias salas de espera, estacionamientos, cafetería y más.

Moderno centro médico inaugurado en 2020, con más de 70 consultorios y tecnología de punta. | Fuente: CLINICA LIMATAMBO

Infraestructura, modernización e innovación: la receta perfecta

Sin duda, Clínicas Limatambo se distingue por combinar experiencia, innovación y calidez humana. Estos 35 años son solo el comienzo en el camino de seguir brindando una atención médica de calidad. Por eso, sigue invirtiendo en tecnología, innovación e infraestructura. Estos son sus principales avances y planes:

Mejor infraestructura y tecnología médica: Ampliación y equipamiento del área de procedimientos para brindar mayor eficiencia, seguridad y precisión en cada intervención, así como para garantizar la comodidad de los pacientes y el personal asistencial.

Ampliación y equipamiento del área de procedimientos para brindar mayor eficiencia, seguridad y precisión en cada intervención, así como para garantizar la comodidad de los pacientes y el personal asistencial. Avances en cirugía mínimamente invasiva: Impulsando la artroscopía de cadera, una técnica mínimamente invasiva con beneficios claros: menos dolor postoperatorio, recuperación más rápida y resultados más seguros.

Impulsando la artroscopía de cadera, una técnica mínimamente invasiva con beneficios claros: menos dolor postoperatorio, recuperación más rápida y resultados más seguros. Transformación digital: Desde el 2026, los pacientes podrán reservar citas médicas en línea, acceder a resultados de laboratorio desde casa y contar con procesos simplificados.

Desde el 2026, los pacientes podrán reservar citas médicas en línea, acceder a resultados de laboratorio desde casa y contar con procesos simplificados. Procedimientos de alta especialización: Referente en técnicas exclusivas como la ablación por radiofrecuencia para el esófago de Barrett, un procedimiento disponible solo en pocas instituciones del país que elimina tejido dañado mediante energía controlada.

Referente en técnicas exclusivas como la ablación por radiofrecuencia para el esófago de Barrett, un procedimiento disponible solo en pocas instituciones del país que elimina tejido dañado mediante energía controlada. Compromiso integral con el paciente y su familia: Cada innovación, inversión y procedimiento tienen un mismo propósito: poner al paciente en el centro con medicina moderna y humana, tecnología y equipos médicos especializados.

Atención humana y especializada con equipos de última generación. | Fuente: CLINICA LIMATAMBO

De esta manera, Clínicas Limatambo cumple 35 años creciendo junto con cada uno de sus pacientes y convirtiéndose en un aliado para la salud de las familias peruanas. Siempre con atención cálida y humana respaldada por infraestructura moderna, profesionales especializados y una trayectoria sólida.

Clínica Limatambo, “35 años cuidando lo más valioso: tu salud. | Fuente: CLINICA LIMATAMBO

Clínica Limatambo, “35 años cuidando lo más valioso: tu salud. Porque tu historia también es la nuestra”. Sigue sus redes sociales en: Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn o visita su web: https://clinicalimatambo.com/