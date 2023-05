Cobranza legal: Consejos para realizarla de manera correcta

¿Quieres cobrar una deuda y no sabes cómo? CPL Consultores & Asociados te da algunos consejos para que puedas recuperar tu dinero de la manera correcta.

Hoy en día, judicializar el cobro de una deuda no garantiza que se logre recuperar el dinero demandado. Y contratar a un abogado tampoco es sinónimo de lograrlo. El efecto de estas decisiones puede ser perjudicial, pues no hacen más que incrementar la deuda del cliente y —en la mayoría de los casos— generar desconfianza en el sistema legal. ¿Por qué sucede esto?

En el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en el inciso 24, apartado C, no existe pena de cárcel por deuda. Sin embargo, la propia Carta Magna ha establecido una excepción a la regla: los casos de incumplimiento de deberes alimentarios. Es decir, un deudor no puede ir a prisión por sentencia judicial, pero sí puede ser sometido a un embargo de bienes.

Aún así, los deudores expertos suelen realizar acciones para evitar pagar sus deudas. Una de las más comunes es transferir sus propiedades antes de que sean embargadas para luego rematarlas. Esta práctica también es replicada por empresas deudoras, las cuales se declaran en quiebra o entran en situación concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

¿Qué se debe tomar en cuenta antes de realizar un proceso judicial contra un deudor?

Lo primero que debes hacer es una evaluación preliminar del deudor. Esto te permitirá conocer si vale la pena o no empezar un proceso judicial. Y es que, como ya lo hemos mencionado, el éxito de la cobranza se basará en la situación patrimonial (vehículos e inmuebles) y la situación financiera (reporte crediticio) que registre.

Para conocer la situación patrimonial de la persona que te adeuda, solicita un reporte actualizado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) de los inmuebles y los vehículos que tenga el deudor. Para hacerlo, puedes acercarte a cualquier oficina de SUNARP o registrarte en línea. Si quieres consultar la situación financiera del deudor, ingresa a la página web de la SBS.

La segunda acción que debes efectuar es investigar si el deudor ha tenido un proceso judicial en el pasado. Esto es clave, pues te ayudará a determinar cómo ha sido su comportamiento. Por último, para saber si fue sometido a un proceso judicial y se declaró como Deudor Moroso Judicial, puedes ingresar de forma gratuita en este link.

Pese a las sugerencias planteadas, no existe fórmula perfecta alguna para garantizar que un deudor llegue a pagar la deuda. Una buena metodología de negociación, en algunos casos, sería suficiente para lograr un acuerdo consensuado y conseguir el dinero sin tener que entrar a un engorroso y costoso proceso judicial.

Si vas a negociar, recuerda establecer antes el monto de la deuda que se busca recuperar, los plazos de pago deseados y las posibles soluciones alternativas. Tener metas claras te permitirá guiar el proceso de negociación de manera efectiva y medir el éxito de tus esfuerzos.

Por otro lado, también es importante considerar opciones de pago flexibles que se ajusten a la capacidad financiera del deudor. Esto puede incluir acuerdos de pago a plazos, reducción de intereses, descuentos por pago anticipado o cualquier otro acuerdo personalizado que beneficie a ambas partes. La flexibilidad demuestra disposición para llegar a un acuerdo y aumenta las posibilidades de éxito en la recuperación de la deuda.

¿Por qué CPL Consultores & Asociados es una buena opción?

CPL Consultores & Asociados es una firma peruana de abogados especializada en cobranzas y recuperaciones judiciales en el mercado local, nacional e internacional. Está enfocada en la recuperación del dinero, antes o durante la apertura del proceso judicial, incluso en la conciliación extrajudicial.

Además, cuenta con abogados negociadores expertos en solución de conflictos y controversias que proponen alternativas de soluciones innovadoras con resultados óptimos a través de la firma de acuerdos unilaterales y/o transacciones extrajudiciales sin tener que esperar una sentencia judicial o un laudo arbitral.

Para más información ingresa a www.cplconsultores.com.