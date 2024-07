Código promocional Betano BETAPE: utilízalo y obtén un bono del 100% hasta 1.000 soles

El código promocional Betano “BETAPE” es una alternativa ideal para aquellas personas que desean registrarse en este operador de apuestas y juegos de casino online, aumentando su bankroll inicial. ¿De qué se trata esta promoción por registro? Ahora te lo contamos.

¿Cuál es el código promocional Betano en Perú?

El código promocional Betano Perú es BETAPE. Con este código obtendrás la opción de elegir entre un bono de bienvenida para deportes o bono de casino.

Cuando te registres y copies el código Betano, deberás elegir entre uno de estos bonos. Debes saber que ambos tienen diferentes requisitos para liberarse y sus porcentajes de devolución no son los mismos.

A continuación, te contamos en detalle qué ofrece cada bono, cuáles son sus términos y condiciones. También cómo liberarlos de manera correcta.

Bonos a los que tendrás acceso

Betano código promocional te da la posibilidad de liberar un bono de bienvenida.

Por un lado, tenemos el Betano bono deportes del 50 %, destinado a las apuestas deportivas.

Y por el otro lado, el bono de bienvenida del 100 % de tu primer depósito para el casino Betano.

Bono para deportes: 50 % hasta 500 soles

El bono para deportes de Betano que liberas con el código promocional está pensado para que los nuevos jugadores puedan conocer mejor la dinámica de apuesta en la plataforma.

Además, ayuda a tener más probabilidades de tener éxito en tus apuestas gracias a que cuentan con más crédito de apuesta en un momento que es necesario, los inicios.

El bono de bienvenida para deportes y apuestas en vivo Betano, te devuelve el 50 % de tu primer depósito de dinero.

Bono Betano Detalles Código promocional Betano Deportes 50 % de tu primer depósito hasta S/ 500 BETAPE

Es importante mencionar que esta promoción tiene un tope de reintegro de S/ 500 y un depósito mínimo obligatorio de S/ 30.

A diferencia de otras casas de apuestas de Perú, el bono Betano no tiene exclusiones en cuanto a los métodos de pago. Puedes hacer tu primer ingreso de dinero para liberar tu bono con tu medio de depósito favorito.

Los apostadores que liberan el bono tienen 30 días para completar el requisito de apuesta o rollover de x7,5.

Bono para casino: 100 % hasta S/ 1000

Si eres de los que prefieren los juegos de casino online y no las apuestas deportivas, entonces, el código promocional BETAPE también te servirá. Ya que como venimos mencionando, esta promoción puede canjearse tanto en la sección de deportes, como de juegos online.

En este caso y a diferencia del bono deportes, la devolución para el bono casino es del 100 % de lo depositado con un tope máximo de S/ 1000.

Bono Betano Detalles Código promocional Betano Casino 100 % de tu primer depósito hasta S/ 1000 BETAPE

Este crédito de apuesta del bono puede usarse en los clásicos juegos virtuales y en la sección de casino en vivo. Por ejemplo:

Tragamonedas

Blackjack virtual o en directo

Baccarat virtual o en vivo

Ruleta en vivo y virtuales

Entre otros

En este bono Betano, los jugadores deberán cumplir con un rollover x 40, durante un lapso de 30 días desde liberado el bono. El depósito mínimo para liberar el bono casino de Betano Perú es de S/ 30.

Otros códigos promocionales disponibles en Perú

¿Estás considerando aprovechar los beneficios de registrarte con un código promocional, pero antes quieres comparar las promociones disponibles? Entonces esta tabla comparativa con las distintas alternativas te servirá y ¡mucho!

¿Qué ofrece? Betano Gangabet Doradobet Bono deportes 50 % hasta S/ 500 Apuesta gratis de S/ 20 150 % del primer depósito hasta S/ 500 Bono casino 100 % hasta S/ 1000 50 giros gratis 25 giros gratis con tu registro Aplicación iOS y Android iOS y Android Android Código promocional BETAPE GANGAMAX APUESTAMAX

Cómo activar el código promocional Betano

Ahora vamos a enfocarnos en los detalles que debemos tener en cuenta para no perderte el bono de bienvenida. Además, te compartimos un paso a paso para que el proceso de registro con el código Betano sea muy sencillo y sin ninguna dificultad.

¿Qué se necesita cumplir para poder abrir una cuenta en Betano y recibir el bono?

Ser mayor de 18 años.

Residir legalmente en Perú.

Tener un código promocional.

Dicho esto, podemos seguir con los pasos para activar el Betano código promocional:

Ingresa al sitio web oficial o la Betano app. Haz clic en el botón de registro. Elige completar el formulario con tu correo electrónico. Completa el formulario con los datos requeridos, deben ser datos reales. Copia el código BETAPE en el campo solicitado. Aprueba la activación de la cuenta y verifica tu correo electrónico. Haz un primer depósito de al menos S/ 30. ¡Listo! Tu saldo y el crédito del bono debería estar acreditado en tu cuenta.

¿A qué puedo apostar con el código promocional Betano?

El catálogo de deportes en Betano Perú es muy variado, por lo que podrás elegir entre diferentes disciplinas deportivas.

Las apuestas más populares en Betano son, como era de esperarse, las apuestas en fútbol, apuestas en baloncesto y apuestas en tenis. Pero también podrás apostar en deportes, como:

Hockey sobre hielo

Béisbol

Tenis de mesa

Rugby

MMA

Fórmula 1

Muchos más

Dentro de estos deportes, en Betano, no solo podrás apostar en amistosos o los partidos que están próximos a disputarse. Sino también en competiciones futuras, como los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia, Roland Garros, entre otros.

Las apuestas en la Copa América y en la Eurocopa son el fuerte de Betano Perú, por ser esta marca la sponsor oficial de ambas Copas. Esto se traduce en una plataforma con un enfoque en estos mega eventos del fútbol, en cuotas competitivas, en mercados innovadores y abundantes.

Por ejemplo, para la Copa América, no solo podrás apostar en los mercados de los partidos en directo o pre-match. Inclusive, podrás realizar apuestas a largo plazo o especiales, tales como:

¿Qué jugador será el goleador de la Copa?

¿Qué equipo será el ganador final de la Copa?

¿Qué equipos llegan a la final?

Entre muchos otras opciones de apuesta

Opiniones de usuarios sobre Betano código promocional

⭐⭐⭐⭐⭐ “Me ha servido mucho el saldo del bono para que mis primeras apuestas sean más entretenidas. No he dado una sola predicción, sin embargo me entretuve apostando en la Copa América, sin el bono solo hubiese hecho solo 2 apuestas”.

Ricardo L.

⭐⭐⭐⭐ “Perfecta forma de iniciarme en Betano, me han dado un saldo extra que he probado con combinadas y sacado una buena pasta”.

Julio T.

⭐⭐⭐ “Me piden que verifique mi identidad y ya he mandado todo. Me piden que vuelva a enviar todo, por esto les doy 3 estrellas, podrían acelerar el proceso”.

Miguel S.

Algunos consejos para apostar en Betano

Si bien apostar parece ser algo sencillo, debes tener en cuenta que apostar de manera compulsiva, impulsiva y sin conciencia es contraproducente.

Para ayudarte a que tengas un juego responsable y exitoso, hemos realizado un resumen de nuestros 5 mejores consejos para apostar en Betano:

Aprovecha los bonos: Revisa siempre la sección de promociones antes de hacer un depósito o una apuesta. Gestiona tu bankroll: Antes de apostar calcula tu saldo inicial, el saldo de bono y establece límites diarios para apostar y para perder. Analiza los eventos: Nunca apuestes sin conocer el contexto del evento deportivo, debes estar al día con las noticias y con el estado de los jugadores. Usa estadísticas y lee pronósticos: Estas herramientas te ayudan a entender mejor cómo puede desarrollarse el partido o juego. Cuotas: Ojo con estos indicadores, los favoritos no tienen la victoria asegurada. Tampoco una cuota alta debe tentarte solo por su ganancia, revisa si hay chances.

Conclusión

Entonces, como hemos venido comentando, el código promocional de Betano te permitirá realizar tus primeras apuestas con un saldo extra. De esta manera podrás entender mejor cómo funcionan los tipos de apuestas, los mercados e ir mejorando para crecer como apostador.

Por ejemplo, el saldo del bono te permitirá realizar apuestas más complejas, como lo son las apuestas combinadas. Hacer una y tener éxito o no tenerlo, te ayudará a mejorar tu estrategia a futuro.

Sin embargo, como todo en esta vida, tiene sus aspectos positivos como también los negativos. Y en esta tabla te compartimos lo bueno y lo malo del bono Betano.

Pros Contras Se puede liberar desde la app Betano. Solo para nuevos usuarios de Betano. Bono disponible para deportes o juegos de casino. Para liberar el bono debes introducir dinero. Depósito mínimo bajo.



Preguntas frecuentes sobre el Betano código promocional

¿Cuál es el código promocional Betano?

El código promocional Betano es BETAPE. Copiando este código en el formulario de registro puedes liberar un bono de casino del 100 % hasta 1000 soles solo por registrarte y hacer un primer depósito.

¿Es seguro registrarse en Betano con el código promocional?

Sí, registrarse en Betano Perú con un código promocional o sin uno es completamente seguro.

Esto debido a que este operador de apuestas y juegos online opera de manera regulada bajo la autoridad de juego de Malta o MGA.

Además, dentro del territorio peruano, Betano funciona bajo las leyes peruanas. Siendo una empresa registrada y bajo licencia de juego N° 1540-2024-MINCETUR/VMT/DGJCMT.

¿Puedo utilizar el código promocional desde la app Betano?

Sí, la Betano app te permite realizar las mismas operaciones que en versión web, por lo que registrarse haciendo uso del código promocional es posible desde la app de Betano.

¿Qué hago si mi código promocional no funciona?

El código promocional Betano BETAPE siempre funcionará, ya que se encuentra validado. En caso de tener algún inconveniente liberando el bono de Betano, primero deberás chequear no haber cometido un error de tipeo.

También verifica que hayas cumplido con las condiciones del bono. Si todo esto ha sido verificado y sigue sin funcionar, deberás contactar al servicio al cliente de Betano.

Esto puede ser vía chat online, correo electrónico (soporte-pe@betano.com) o teléfono (+51 800 56368).

Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Betano aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable / Este texto está basado en la experiencia personal de la redactora Lourdes Delich sobre las ofertas de Betano.