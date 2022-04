¿Cómo acceder a un préstamo mayor a 70 mil soles para consolidar deudas?

Prestamype está registrada en la SBS y es una alternativa de financiamiento no tradicional, inclusiva, formal y segura. | Fuente: Copyright (c) 2021 Miha Creative/Shutterstock. No use without permission.

Mantener un buen historial crediticio es fundamental para tener acceso a nuevos préstamos y créditos en el sistema financiero tradicional; sin embargo, muchas veces llegamos a tener deudas con diferentes entidades al mismo tiempo, lo que hace difícil mantener un orden y también pagar todas las cuotas a tiempo.

Si tienes problemas para pagar tus deudas a fin de mes, probablemente necesites un nuevo préstamo que te permita cerrar estos montos pendientes y respirar financieramente. Incluso, con lo restante podrías empezar a invertir en tu negocio o ampliar tu casa.

Si bien las entidades tradicionales como los bancos y cajas ofrecen la posibilidad de consolidar deudas, muchas veces hacen que el proceso sea muy burocrático y complicado. Además, si ya tienes deudas previas, reducen tus posibilidades de obtener nuevos montos con mejores intereses.

Si estás registrado negativamente en Infocorp, pero quieres pedir un nuevo préstamo para pagar todas tus deudas pendientes, hay una buena noticia: en el Perú existen empresas financieras no tradicionales como las Fintech (que combinan la tecnología y las finanzas), las cuales ofrecen este tipo de préstamos con menos intereses y mejores condiciones.

Consolidación de deudas: ¿Dónde se puede solicitar un préstamo mayor a 70 mil soles?

Una alternativa de financiamiento no tradicional, inclusiva, formal y segura es Prestamype. Esta Fintech peruana registrada en la SBS ofrece la oportunidad de calificar a préstamos con garantía hipotecaria superiores a S/ 20 000, con los cuales los clientes pueden consolidar sus deudas.

A diferencia de las demás Fintech o bancos, esta empresa de préstamos no solicita muchos requisitos (sin tomar en cuenta los de la garantía) para obtener financiamiento. Estar reportado de forma negativa en Infocorp, no contar con historial crediticio e incluso haber sido rechazado previamente en el sistema financiero tradicional no es determinante para Prestamype, ya que la evaluación de riesgo, crediticia y del inmueble puede aprobar al cliente.

Esta Fintech ofrece una tasa de costo efectivo anual que va desde 21 % y es la única tasa (en comparación con las demás entidades financieras) que incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Los interesados pueden acceder a préstamos desde S/20 mil hasta S/1 millón.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un préstamo con garantía hipotecaria?

Para precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria con Prestamype, el interesado debe cumplir los siguientes requisitos:

- Tener una propiedad debidamente inscrita en la SUNARP, la cual funcione como garantía.

- La ubicación de la propiedad debe estar en Lima Metropolitana o Callao.

- El inmueble debe estar libre de multas, gravámenes o afectación en registros públicos o la Municipalidad.

Para solicitar un préstamo con garantía hipotecaria visita www.prestamype.com/prestamos

Prestamype: Fintech peruana reconocida en el país

Prestamype es una alternativa de financiamiento inclusiva y flexible, especialmente para las personas reportadas en Infocorp o que no cuentan con historial crediticio. Está registrada en la SBS y ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona interesada en el préstamo para que cumpla al 100 % con su cuota a fin de mes.

Desde el año 2017 ha colocado más de S/120 millones en financiamiento y ha ayudado a más de 1 000 personas y empresas. En el 2021 levantó una ronda semilla para incrementar el volumen de préstamos a empresarios peruanos. Esta ronda de inversión fue liderada por INCA Ventures y AVP, fondos de inversión semilla líderes del Perú y reconocidas en el exterior.

Si estás listo para acceder a préstamos de forma segura, formal y con condiciones justas, visita www.prestamype.com/prestamos