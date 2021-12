¿Cómo obtener un préstamo mayor a 100 mil soles si estoy reportado en Infocorp?

Hoy existen formas de financiamiento no tradicionales como las que ofrecen las Fintech, con mayor flexibilidad y mejores condiciones. | Fuente: Copyright (c) 2019 Myriam B/Shutterstock. No use without permission.

Se acaba el año y para empezar el siguiente de la mejor manera, muchos peruanos ya están planificando sus finanzas para empezar el 2022 en orden y cumplir sus siguientes metas. Todos los deseos que pedimos a medianoche: construir la casa, invertir en un negocio o consolidar deudas pueden hacerse realidad, pero se necesita capital.

Los préstamos son una de las mejores formas de conseguir el dinero necesario para cumplir nuestros planes; sin embargo, con los gastos navideños y las deudas previas podríamos estar reportado negativamente en Infocorp, lo cual complica las posibilidades de conseguir el capital en entidades tradicionales como bancos o cajas. Sumado a esto, las condiciones que este tipo de entidades financieras ofrecen suelen ser demasiado estrictas, con tasas muy elevadas, montos muy pequeños y demasiada burocracia.

Ante esta realidad, hoy existen formas de financiamiento no tradicionales como las que ofrecen las Fintech (empresas que combinan las nuevas tecnologías con las actividades financieras). Estas brindan la misma seguridad y respaldo que un banco, pero con mayor flexibilidad e inclusive con mejores condiciones.

¿Dónde solicitar un préstamo mayor a 100 mil soles estando en Infocorp?

Para conseguir un préstamo por cantidades altas de dinero y de forma rápida, los préstamos con garantía hipotecaria son una gran opción. Prestamype, una reconocida Fintech peruana registrada en la SBS, ofrece este servicio con una tasa de interés justa y sin importar si estás reportado negativamente en Infocorp.

Tampoco importa si no cuentas con historial crediticio o si no calificas en el sistema bancario tradicional. Todo esto no es determinante, ya que la evaluación de riesgo, crediticia y del inmueble puede aprobar al cliente.

Prestamype ofrece una tasa de costo efectivo anual que va desde 16 % y es la única tasa que incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Los interesados pueden acceder a préstamos desde S/20 mil hasta S/1 millón.

¿Cuáles son los requisitos para precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria? La persona interesada debe tener una propiedad debidamente inscrita en la SUNARP, la cual funcione como garantía. La ubicación de la propiedad debe estar en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa. Además, el inmueble debe estar libre de multas, gravámenes o afectación en registros públicos o la Municipalidad.

Sobre Prestamype

Prestamype es la Fintech más grande del Perú y la primera en ofrecer más de un producto financiero para las mypes. No hace más de dos meses, levantó una ronda semilla para incrementar el volumen de préstamos a empresarios peruanos. Esta ronda de inversión fue liderada por INCA Ventures y AVP, fondos de inversión semilla líderes del Perú y reconocidas en el exterior.

Esta Fintech es una alternativa flexible e inclusiva para acceder a préstamos de montos altos de forma segura y aun estando reportado negativamente en Infocorp. Además, brinda una tasa de interés justa y acorde al perfil de cada persona interesada en el préstamo para que cumpla al 100 % con su cuota a fin de mes.

Si estás listo para iniciar este 2022 con el capital que necesitas para hacer realidad tus planes, ya puedes solicitar un préstamo con garantía hipotecaria ingresando aquí: www.prestamype.com/prestamos