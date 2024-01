Conoce los 6 tipos de préstamos que ofrece Prestamype para cumplir tus metas

¿Necesitas un préstamo, pero no sabes cuál te conviene? Ya sea para impulsar tu negocio, construir tu casa o para cumplir cualquiera de tus metas, Prestamype tiene un tipo de producto financiero hecho a tu medida.

Todos tenemos proyectos por cumplir: impulsar un negocio, construir una casa o hasta liberarnos de esas deudas que no nos dejan dormir tranquilos. Sea cual sea tu objetivo, la clave para lograrlo está en conseguir el financiamiento adecuado.

Si estás en busca de un préstamo, pero aún no sabes cuál es el que más te conviene, aquí te explicamos un poco más sobre los seis tipos de préstamos que ofrece Prestamype, Fintech peruana con más de 6 años de experiencia en el mercado peruano.

1) Préstamo para capital de trabajo

Este préstamo es ideal si tienes un negocio, pues te brinda el capital necesario para comprar mercadería o maquinaria, remodelar o ampliar tu local, contratar personal o abrir nuevos puntos de venta. Conoce más aquí.

2) Préstamo para construcción de vivienda

Si quieres terminar tu casa soñada, este es el préstamo que necesitas. Un préstamo para construcción o remodelación de vivienda es un producto financiero diseñado para personas que desean acceder a liquidez para la compra de materiales o herramientas, o para contratar mano de obra con el fin de construir un nuevo piso en sus viviendas o de darle un nuevo look a su casa.

3) Préstamo para compra de deuda

Si tienes deudas con diferentes bancos o entidades y llegas ajustado a fin de mes, te conviene una compra de deuda. Este tipo de préstamo te permite trasladar tu crédito de otros bancos a una tasa competitiva con Prestamype. De esta manera podrás ordenarte y tener un mejor control de tus pagos. Conoce más aquí.

4) Préstamo estando en Infocorp

Cuando se tiene deudas reportadas en Infocorp, es probable que las entidades bancarias no acepten tus solicitudes de crédito; sin embargo, en empresas como Prestamype sí tienes la oportunidad de calificar a un préstamo desde S/ 20,000. Este producto permite solicitar un préstamo incluso teniendo un mal reporte en las centrales de riesgo. Conoce más aquí.

5) Préstamo de libre disponibilidad

El préstamo de libre disponibilidad brinda efectivo para que lo uses en lo que quieras. Se trata de un préstamo de libre disposición desde S/ 20,000 que se puede usar para distintos fines. Además, se puede solicitar en soles o en dólares.

6) Préstamo sin historial crediticio

En Prestamype, no importa si no tienes historial crediticio, incluso así puedes solicitar un préstamo sin tantos requisitos. Este producto financiero es ideal para aquellas personas que están solicitando su primer crédito y que no cuentan con un score crediticio que avale su comportamiento financiero. Conoce más aquí.

Beneficios de solicitar un préstamo con Prestamype

Al solicitar cualquiera de los seis tipos de préstamos que ofrece Prestamype, podrás acceder a estos beneficios:

Montos altos: desde S/20 mil hasta S/600 mil.

desde S/20 mil hasta S/600 mil. Tasa de interés mensual desde 1.20%

mensual desde 1.20% Plazos de 12, 18, 24, 36, 48 y hasta 60 meses que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

de 12, 18, 24, 36, 48 y hasta 60 meses que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa registrada en la SBS (Resolución N° 05939).

Requisitos para acceder a un préstamo con Prestamype

Prestamype ofrece una tasa de costo efectivo anual que va desde 22.13% y es la única tasa que incluye los gastos de tasación, notariales, registrales y de levantamiento. Estos son los requisitos básicos para precalificar a cualquiera de los seis préstamos:

Contar con un inmueble como una vivienda, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa Metropolitana, Trujillo Metropolitano o Huancayo Metropolitano.

También debe estar libre de problemas legales en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Prestamype ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Si estás listo para solicitar un préstamo, precalifica en menos de 2 minutos AQUÍ.

Prestamype sigue creciendo

Desde el año 2017, Prestamype ya ha desembolsado más de S/ 700 millones de soles en financiamiento. Esto le ha permitido recibir financiamiento del BID Lab, el Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, por $2 millones y el respaldo financiero de una de las Venture Capital más grandes del Perú: Salkantay VC. Además, se ha convertido en la primera Fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US $5 millones liderada por los inversores internacionales Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit. Conoce más de Prestamype AQUÍ.