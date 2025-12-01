Consultoría ambiental con impacto real: la nueva propuesta de SGS para empresas más productivas, eficientes y sostenibles

Omar Bazán, experto de la multinacional suiza, detalla la renovada propuesta de valor tras la adquisición de Walsh Perú y la incorporación de tecnologías de vanguardia, en el marco del reciente lanzamiento del portafolio de sostenibilidad Impact Now.

SGS, líder mundial en análisis, inspecciones y certificaciones, lanzó este año Impact Now, un portafolio de servicios con el que busca convertirse en el principal aliado de las empresas en el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad.

Con Impact Now, SGS, a nivel global, ayuda a las empresas a cuidar la naturaleza, enfrentar el cambio climático, promover la economía circular y asegurar prácticas responsables. En el Perú, esta visión cobra fuerza con la reciente adquisición de Walsh Perú, líder en instrumentos de gestión ambiental, y con el acceso a nuevas tecnologías gracias al respaldo regional y global de SGS.

En esta entrevista, Omar Bazán, coordinador técnico comercial de SGS Perú, detalla la nueva propuesta de valor de los servicios de consultoría ambiental de la empresa y a qué escenario responde.

¿Cuáles son los principales retos que una empresa tiene en materia ambiental?

Por un lado, muchas industrias se enfrentan a una regulación ambiental cada vez más estricta, con estándares y parámetros más rigurosos. Por otro, existen mayores expectativas por parte de los distintos grupos de interés, quienes demandan que las empresas asuman un papel activo en la protección del ambiente y el desarrollo social sostenible. En este escenario, las organizaciones están maximizando esfuerzos no solo para cumplir con la normativa, sino también para garantizar la sostenibilidad y continuidad de sus operaciones a largo plazo.

¿Cuáles son los servicios de consultoría ambiental más demandados?

En el área de consultoría ambiental de SGS tenemos cinco divisiones: servicios de biodiversidad, evaluación de calidad de suelos, instrumentos de gestión ambiental, supervisiones ambientales y manejo de residuos. Los dos primeros son nuestros servicios más demandados y en los que hemos logrado un mayor posicionamiento. En el caso de la biodiversidad, realizamos monitoreos de flora y fauna; y planes de rescate de especies. Y en el caso de los suelos, brindamos servicios de identificación, caracterización y remediación de suelos.

¿De qué manera la consultoría ambiental de SGS se ha potenciado con el lanzamiento de Impact Now?

En América Latina Impact Now se ha llevado a cabo a través de una estrategia regional que ha incluido la adquisición de empresas, todas estas con un expertise importante. Una de ellas es Walsh Perú, cuya incorporación ha fortalecido significativamente nuestros servicios de instrumentos de gestión ambiental, los IGA, en especial en Estudios de Impacto Ambiental, tanto semidetallados como detallados. Walsh cuenta con más de 30 años de trayectoria, tiene más de 500 IGA aprobados y es la empresa peruana con más experiencia en este tipo de servicios.

¿Qué significa, en la práctica, que Impact Now se implemente en América Latina a través de una estrategia regional?

Al implementar Impact Now a través de una estrategia regional, SGS busca aprovechar el know how de cada país. En el Perú somos líderes en monitoreos ambientales y en certificaciones de huella de carbono. Pero también lanzaremos nuevos servicios y fortaleceremos los actuales con el respaldo de otras sucursales de SGS, el cual tiene un importante componente de innovación tecnológica.

¿Qué nuevas tecnologías llegan al Perú gracias a Impact Now?

Nuestros estudios de evaluación de calidad de suelos, por ejemplo, se potencian con los servicios de teledetección desarrollados por Ecotecnos, empresa adquirida por SGS en Chile, los cuales permiten identificar de manera rápida y precisa las condiciones subsuperficiales de un terreno. Tanto a través de Ecotecnos como de Hidromares, empresa adquirida por SGS en Brasil, traemos tecnologías para el modelamiento ambiental; es decir, para predecir las condiciones ambientales en las etapas de diseño, operación y construcción de proyectos de inversión.

Con el soporte de la red global de SGS, hemos fortalecido nuestro servicio de consultoría en biodiversidad mediante el uso de e-DNA, una metodología avanzada que permite identificar especies a partir de rastros genéticos en el entorno, sin necesidad de que estas estén físicamente presentes.

Con estas innovaciones, contribuimos a un gestión ambiental más preventiva y sostenible, además de fortalecer la propuesta de valor que entregamos a través de Walsh by SGS.

Entonces, ¿cuál es la nueva propuesta de valor del área de consultoría ambiental de SGS?

Al liderazgo que tenemos en análisis ambientales, que son fundamentales para los servicios de consultoría ambiental que ofrecemos, se suma ahora una mayor capacidad en instrumentos de gestión ambiental, impulsada por la integración de Walsh. Además, nuestra propuesta se potencia con la innovación tecnológica, respaldada por la experiencia regional y global de SGS, y también con un enfoque en un manejo avanzado de los datos. De esta forma, nuestros clientes obtienen información crítica en tiempo real, lo que facilita una toma de decisiones ágil, precisa y efectiva, contribuyendo a una gestión más estratégica y sostenible.

¿De qué manera la consultoría ambiental está vinculada con la productividad y la eficiencia en los negocios?

Una forma de dimensionar la importancia de la consultoría ambiental es identificando cuánto le cuesta a una empresa cada día que no opera por desconocer su impacto ambiental o por no tener la aprobación de un instrumento de gestión ambiental. La consultoría ambiental ya no es solo un requisito legal; es una herramienta estratégica para que las empresas sean más eficientes, productivas y competitivas en un mercado donde la sostenibilidad es un diferenciador clave. Eso es lo que buscamos con nuestra nueva propuesta de valor en SGS.