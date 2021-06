Por primera vez en una Copa América, un equipo conformado completamente por mujeres narró y comentó un encuentro de la Blanquirroja. | Fuente: DIRECTV

La Copa América está haciendo vibrar al continente con lo mejor del fútbol, dejando en claro que la pasión por este deporte la compartimos todos sin diferencias. Ahora, el torneo se ha convertido también en una plataforma importante de cara a la igualdad de oportunidades. Por primera vez en una Copa América, un equipo conformado completamente por mujeres narró y comentó un encuentro de la “Blanquirroja”.

El team femenino de DIRECTV Sports ha hecho historia en el partido de Colombia vs. Perú, en el que la selección peruana triunfó por 2 tantos frente a 1 del equipo cafetero. La mesa estuvo conformada por Rosa María Muñoz en la narración (conocida por ser la primera narradora de fútbol en el país), Talía Azcárate en los comentarios (la primera mujer en comentar una Copa América) y Camila Zapata desde las canchas de Brasil con toda la información de primera mano.

El equipo volvió a repetir su gran trabajo en el último partido Ecuador vs. Perú que terminó empatado 2 a 2 y este domingo 27 no será la excepción: el team femenino transmitará el Perú vs. Venezuela en vivo, donde la selección peruana se juega su pase a cuartos de final.

Mujeres liderando las transmisiones más importantes del fútbol

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el team femenino peruano hace historia, pues el 7 de octubre del 2020 DIRECTV Sports transmitió en exclusiva el encuentro de la fecha 15 del campeonato profesional de fútbol masculino entre Atlético Grau vs. Binacional, la cual estuvo a cargo del mismo equipo femenino, marcando así un hito en el fútbol peruano de primera división. En total, fueron 7 partidos narrados y comentados por mujeres profesionales del deporte.

De la misma forma, el 27 de octubre del 2020 se hizo historia en la segunda competencia internacional más prestigiosa de América del Sur: la Copa Conmebol Sudamericana, con el encuentro entre Sport Huancayo y Liverpool de Montevideo. Cabe destacar que esta fue la primera mesa femenina en una Copa Sudamericana y en un torneo de La Conmebol.

A la fecha, el #TeamFemeninoPorDIRECTVSPORTS viene narrando más de 20 partidos con mesa netamente femenina entre campeonatos locales, sudamericanos e internacionales, en el que también se incluyen torneos femeninos como la Copa Libertadores Femenina, la semifinal y final de torneos españoles como la Copa de la Reina, Supercopa, amistosos FIFA, entre otros.

Copa América 2021: ¿Qué partidos vienen para Perú y dónde verlos?

La fase de grupos de la Copa América está dando qué hablar y la selección peruana aún tiene un partido pendiente para sellar su pase a cuartos de final. Este domingo 27 de junio a las 4 p. m. (hora peruana) enfrentará a su similar de Venezuela. La vinotinto necesita sumar para clasificar, mientras que a Perú le basta con empatar.

El mismo día y a la misma hora, en simultáneo, Brasil recibirá a Ecuador para cerrar con los partidos del Grupo B. El grupo A, por su parte, cerrará el día lunes 28 de junio a las 7 p. m., cuando también se jueguen simultáneamente el Uruguay vs. Paraguay y el Bolivia vs. Argentina.

Los cuartos de final de la Copa América 2021 se disputarán el 2 y 3 de julio y las semifinales el 5 y 6 del mismo mes. El partido por el tercer lugar será el 9 de julio, mientras que la gran final será el 10 de julio en el mítico Estadio Maracaná. ¿Quién se llevará el trofeo?

La cobertura más completa con todos los partidos, la previa y el mejor análisis tanto de la Copa América 2021, así como de la Euro 2020, estará a cargo de la señal exclusiva de DIRECTV Sports. Además, la plataforma de streaming regional DIRECTV GO permitirá ver todo el contenido online, en cualquier momento y lugar.

El servicio de entretenimiento digital complementará la emisión de cada partido con programación original exclusiva que incluye el programa semanal “Hilos”, conducido por el reconocido periodista Juan Pablo Varsky; “Fútbol total” conducido por Pablo Giralt; “De Fútbol Se Habla Así” y ediciones diarias del noticiero Conexión DIRECTV.

En la cobertura, para la Copa América los relatos y comentarios de los partidos de nuestra selección estarán a cargo de Talia Azcárate, Oscar Del Portal y Rosa María Muñoz. Por su parte, Alex Candal y Luis Fernando Restrepo acercarán toda la información de la Euro 2020. De esta manera, DIRECTV continúa ofreciendo la cobertura más completa de los eventos deportivos más importantes a través de sus transmisiones y programación exclusiva.