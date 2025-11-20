Creditomype presentó la edición 2025 de Crezcamos Juntos y anuncia nueva fecha en Lima este 20 de noviembre

Tras una exitosa jornada en Arequipa, Creditomype llevará la edición 2025 de Crezcamos Juntos a Lima este 20 de noviembre, ofreciendo conferencias y paneles con expertos en finanzas, tecnología e inversión para emprendedores y profesionales interesados en potenciar su crecimiento. Más detalles en la siguiente nota.

Creditomype ha consolidado en los últimos años un espacio clave para el aprendizaje financiero, la toma de decisiones informadas y el desarrollo de una cultura de inversión responsable. A través de Crezcamos Juntos, su programa de conferencias y contenidos educativos financieros, la fintech continúa acercando herramientas, tendencias y experiencias reales a nuevos públicos en distintas ciudades del país.

Este 2025, el ciclo busca expandir aún más su alcance y fortalecer su propósito de acompañar a quienes desean construir un futuro financiero más sólido.

Un inicio contundente en Arequipa

El 15 de noviembre, Arequipa fue la ciudad elegida para inaugurar la edición 2025 del ciclo Crezcamos Juntos, con la conferencia “Construyendo tu camino como inversionista: del primer paso a la experiencia”.

Tanto emprendedores, directivos, profesionales e inversionistas se dieron cita para participar en una jornada diseñada para brindar conocimientos actuales, análisis estratégico y una visión integral del ecosistema financiero.

El encuentro reunió a tres ponentes clave:

Pedro Castre, coach financiero con amplia experiencia en formación patrimonial.

Alberto Silvestre, CEO de Creditomype, quien abordó la importancia de invertir con planificación y visión de largo plazo.

, CEO de Creditomype, quien abordó la importancia de invertir con planificación y visión de largo plazo. Kenky Rodríguez, ingeniero especialista en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, con un enfoque en cómo la tecnología redefine la toma de decisiones en los negocios.

Cada presentación ofreció reflexiones prácticas sobre cómo dar los primeros pasos en el mundo de la inversión, cómo evaluar oportunidades con responsabilidad y qué herramientas tecnológicas permiten optimizar procesos empresariales y reducir errores comunes.

Un conversatorio con voces empresariales locales

El panel “Visión Empresarial 2025” reunió a líderes con experiencia en distintos sectores:

Juan Carlos Carpio, CEO de Mumu Steakhouse

Manuel Luque, CEO de Sinopsis Marketing

, CEO de Sinopsis Marketing Omar Pareja, CEO de Kullay y host oficial

El diálogo permitió analizar los retos que enfrentan los negocios regionales, la adaptación a nuevas tecnologías, la importancia de la educación financiera en la toma de decisiones y las proyecciones económicas para el próximo año. La conversación destacó también la relevancia de la inversión sostenible, la diversificación y la visión estratégica que exige el contexto actual.

Lima será la siguiente sede del ciclo

Tras el éxito de la primera fecha, Crezcamos Juntos llegará a Lima para continuar con su recorrido nacional. La conferencia “Construyendo tu camino como inversionista” se realizará el jueves 20 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Auditorio de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), San Isidro.

Esta nueva edición contará con un lineup actualizado de especialistas:

Juan Carlos Gonzales, especialista en tecnología e innovación

Alberto Silvestre, CEO de Creditomype

Renzo Peche, experto en finanzas y emprendimiento

Pedro Castre, coach financiero

Rosa Roncal (Diseñadora Arquitectónica & Fundadora de RO Design)

(Diseñadora Arquitectónica & Fundadora de RO Design) Julio Palomino (Abogado Laboralista & Consultor Legal)

La conducción estará a cargo de:

Sandra Pérez (host principal)

(host principal) Cristhel Lizarbe (host del panel conversatorio)

Un espacio para quienes buscan crecer con información confiable

La conferencia Crezcamos Juntos 2025 se presenta como un espacio diseñado para quienes buscan crecer con información confiable y herramientas prácticas. Durante la jornada, los asistentes podrán profundizar en temas clave para el contexto actual, como el diseño de estrategias de inversión responsables y alineadas a objetivos personales o empresariales, la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en procesos financieros, las tendencias del mercado para el 2025, la aplicación de educación financiera en la toma de decisiones diarias y experiencias reales compartidas por emprendedores y especialistas.

El ingreso es libre previa inscripción, ofreciendo a los participantes un espacio ideal para actualizar conocimientos, resolver dudas y generar networking con profesionales del sector. Puedes anotarte en el siguiente link: https://forms.gle/RNYJTcDPt8p4Hohu6

Con este segundo encuentro, Creditomype reafirma su propósito de educar, acompañar y generar oportunidades para quienes desean fortalecer su futuro financiero con información clara, herramientas prácticas y la guía de expertos nacionales.