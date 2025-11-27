¿Cuánto ganaría si invierto S/ 100 de mi AFP en factoring?

Hoy es posible hacer crecer tu dinero de manera segura. Aquí te contamos cómo funciona el factoring y cómo empezar a invertir en Prestamype.

¿Y si una parte de tu AFP pudiera empezar a generar ingresos hoy mismo? Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando buscan opciones rápidas, seguras y con buena rentabilidad para mover su dinero sin esperar años.

En ese contexto, el factoring aparece como una alternativa accesible para quienes quieren invertir montos pequeños y ver resultados en poco tiempo. Y entre las opciones disponibles, Prestamype destaca como una Fintech confiable, ideal para quienes desean comenzar a invertir desde S/100 y hacer rendir su dinero de forma sencilla.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito. Lo solicitan para recibir el dinero de inmediato y no esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes paguen.

Ese adelanto proviene de personas que buscan hacer crecer su dinero adquiriendo una parte o la totalidad de esas facturas, a cambio de un retorno por la inversión realizada. En este modelo, es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring quien se encarga de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas.

Los pagadores suelen ser medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos, entre ellas Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud o Honda.

Beneficios de invertir en factoring

Prestamype cuenta con más de 8000 inversionistas activos, más de S/1600 millones invertidos y ganancias superiores a los S/210 millones. Además, tiene alianzas estratégicas con socios como Salkantay VC, AVP y BID Lab, y fue la primera Fintech en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones. Este respaldo permite ofrecer una experiencia segura, transparente y fácil de entender.

Estos son los beneficios principales:

Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir desde $25 o S/100.

Se puede comenzar a invertir desde $25 o S/100. Rentabilidad atractiva: La plataforma ofrece una rentabilidad de hasta 22 % anual.

La plataforma ofrece una rentabilidad de hasta 22 % anual. Plazos de pago: Los plazos pueden ir de 15 a 180 días.

Los plazos pueden ir de 15 a 180 días. Diversificación: Es posible rentabilizar el dinero en empresas reconocidas de distintos sectores, reduciendo riesgos.

Es posible rentabilizar el dinero en empresas reconocidas de distintos sectores, reduciendo riesgos. Respaldo: La inversión cuenta con un título valor registrado en CAVALI.

Comienza a invertir desde hoy

Quienes quieran empezar a invertir en factoring pueden registrarse en la plataforma de Prestamype y activar su perfil en minutos. Sigue estos pasos para crear tu cuenta:

Registro: Crea tu cuenta y sube los documentos requeridos para la activación. Oportunidades: Revisa las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia. Puedes retirarlo o volver a invertir.

Invertir en factoring podría convertirse en el primer paso para diversificar tu dinero y obtener retornos reales. INGRESA AQUÍ para empezar a ganar.