Descubre los beneficios de las vitaminas del grupo B y activa tu modo extra

En el Perú, muchas personas enfrentan largas jornadas y poco tiempo para una alimentación equilibrada. Este estilo de vida puede causar deficiencias de nutrientes esenciales, como las vitaminas del grupo B, claves para el metabolismo y el equilibrio del sistema nervioso.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, las vitaminas del grupo B participan en procesos vitales como la formación de glóbulos rojos, el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos, así como en el correcto funcionamiento del sistema nervioso central.

Estas vitaminas no se almacenan por mucho tiempo en el organismo, por lo que es necesario obtenerlas diariamente a través de una dieta balanceada o, si fuera necesario, mediante suplementos de calidad.

¿Qué beneficios tiene la vitamina B?

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el consumo adecuado de vitaminas del grupo B puede favorecer:

El metabolismo energético , ayudando a reducir el cansancio y la fatiga.

, ayudando a reducir el cansancio y la fatiga. La función cerebral y nerviosa , especialmente en etapas de alta exigencia física o mental.

, especialmente en etapas de alta exigencia física o mental. La producción de glóbulos rojos , evitando cuadros de anemia megaloblástica asociados a deficiencia de B12.

, evitando cuadros de anemia megaloblástica asociados a deficiencia de B12. El fortalecimiento del sistema inmunológico, gracias al papel de la B6 en la formación de anticuerpos.

Además, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos recomiendan el consumo de alimentos ricos en vitaminas B como carnes magras, vísceras, pescado, huevos, legumbres y cereales integrales.

Sin embargo, en contextos de alta demanda energética o absorción limitada, los suplementos vitamínicos pueden ser aliados importantes para mantener un equilibrio funcional diario.

¿Cómo mantener un buen nivel de vitamina B?

1. Incluye alimentos naturales ricos en complejo B: hígado, pescado, pollo, huevos, legumbres, cereales integrales y verduras de hoja verde.

2. Evita factores que dificulten su absorción: limita el consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados.

3. Consulta a un profesional de salud: para evaluar tus niveles y definir si necesitas suplementación.

4. Apuesta por fórmulas seguras y confiables: distribuidas por Dropesac, provenientes de laboratorios con respaldo farmacéutico.

Vitaminas del grupo B: tu aliado en la nutrición diaria.

Dropesac, empresa con 30 años de trayectoria en el sector farmacéutico, presenta su línea de productos formulada con vitaminas del grupo B y otros componentes que contribuyen al bienestar integral:

Con vitaminas del grupo B y silimarina, que apoyan la función normal del hígado y contribuyen al bienestar general.

Ambos productos están diseñados para personas que realizan largas jornadas de trabajo, estudio o actividades que requieren concentración y esfuerzo constante. En el día a día, las vitaminas del complejo B te acompañan para mantener tu equilibrio y bienestar.

Tu bienestar, todos los días

Incorporar la vitamina B en tu rutina no es solo una cuestión de energía: es cuidar tu sistema nervioso, tu concentración y tu estado de ánimo. Si tu día a día exige el 120 %, asegúrate de darle a tu cuerpo el soporte que necesita para rendir al máximo.