¿Dónde invertir mi dinero para obtener una tasa de retorno de hasta 28% anual?

Prestamype te ofrece dos opciones de inversión con buena rentabilidad y con el respaldo de un inmueble o un título valor a tu nombre. Conoce todo sobre la inversión en préstamos y la inversión en factoring, dos grandes alternativas para hacer crecer tu dinero.

¿Tienes ahorros y quieres multiplicar tu dinero? Invertir es una de las mejores formas de lograrlo. Si aún no sabes qué opción te conviene, Prestamype te ofrece dos alternativas muy rentables a corto, mediano y largo plazo que cuentan con el respaldo de un inmueble o de un título valor: se trata de la inversión en préstamos con garantía hipotecaria y la inversión en factoring.

Estas opciones ofrecen mejores tasas que los métodos tradicionales y te permiten rentabilizar tu dinero de forma rápida y segura. Ya sea que necesites viajar, estudiar, comprar un bien o atender una emergencia, al invertir con Prestamype podrás contar con un respaldo económico para vivir más cómodo y tranquilo.

Tipos de inversión rentable: ¿cuál elegir?

El tipo de inversión que elijas dependerá de diversos factores como tu perfil de riesgo, los plazos, el porcentaje de retorno y tus objetivos. Además, es importante invertir con una empresa confiable, segura y con experiencia como Prestamype, que lleva más de 8 años de operaciones y cuenta con más de 8 000 inversionistas activos.

El mercado ofrece una gran variedad de productos; sin embargo, algunas de las alternativas más rentables y atractivas que hoy ofrece Prestamype son los préstamos con garantía hipotecaria y el factoring, que pueden llegar a ofrecer una tasa de retorno de hasta 28% anual. A continuación, te contamos todos sus beneficios.

1) Inversión en préstamos con garantía hipotecaria

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno). A cambio de la inversión, recibirás pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

Con Prestamype puedes empezar a invertir en préstamos con garantía hipotecaria desde S/18 000 con plazos desde 1 hasta los 6 años. Lo mejor de todo es que, para tu tranquilidad, tu inversión estará respaldada por un inmueble que se inscribe a tu nombre en la SUNARP y que vale más de 2 veces el monto prestado.

Los principales beneficios de invertir en préstamos son:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28% .



: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.



: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Seguridad: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019)

¿Listo para invertir en préstamos? Agenda una reunión gratuita de forma segura en la web oficial de Prestamype AQUÍ.

2) Inversión en factoring

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con el fin de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto de dinero proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más la ganancia respectiva a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros. En otras palabras, estás invirtiendo en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú.

Beneficios de invertir en factoring:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/100 o $25.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/100 o $25. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y empieza a generar nuevos ingresos

¿Te decidiste por la inversión en préstamos? Agenda una reunión en la web de Prestamype AQUÍ y genera nuevos ingresos de forma segura, sencilla y online. En cambio, si prefieres invertir en factoring, puedes empezar a ganar dinero siguiendo estos tres simples pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Así de fácil es empezar a invertir con Prestamype, la Fintech peruana que ya ha generado ganancias superiores a los S/210 millones. Invierte en préstamos o en factoring y obtén retornos superiores a las inversiones tradicionales, siempre con el respaldo y seguridad de Prestamype.