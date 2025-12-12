¿Dos pies izquierdos? En Bachata Studio aprenderás a bailar con ritmo y sin excusas

Ubicada en Miraflores, Bachata Studio es la academia que está rompiendo mitos sobre el baile. Con un método diseñado especialmente para adultos principiantes, enseña salsa y bachata en pareja desde cero, en un ambiente cálido, profesional y sin juicios, donde todos descubren que sí pueden aprender a bailar. Descubre más en la siguiente nota.

¿Sientes que naciste con dos pies izquierdos? ¿Crees que el ritmo simplemente no es lo tuyo? En Bachata Studio, una academia ubicada en el corazón de Miraflores, Lima, cientos de adultos han descubierto que bailar también es para ellos. Sin importar la edad, la experiencia o la timidez, aquí todos pueden aprender a moverse con ritmo, disfrutar el proceso y conectar a través del baile en pareja.

A diferencia de las clases de zumba o fitness, Bachata Studio apuesta por algo mucho más profundo: la conexión humana. Cada clase combina técnica, pedagogía y empatía, en un entorno cálido y sin juicios donde el foco no está en la perfección, sino en disfrutar mientras aprendes.

El método que cambió la historia de más de 3,500 personas

El secreto está en su método exclusivo Baila+™, basado en cuatro pilares: claridad, progresión, conexión y disfrute.

Gracias a este enfoque, más de 3,500 alumnos de 80 nacionalidades, personas que pensaban que “no tenían ritmo” o que “ya estaban grandes para aprender”, hoy bailan salsa y bachata con seguridad y lo más importante, con una sonrisa.