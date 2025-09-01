Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11

¿Dudas sobre los Censos Nacionales 2025? Aquí resolvemos las más frecuentes

La entrevista se hace en la puerta. En edificios, se coordina con la junta de propietarios.
La entrevista se hace en la puerta. En edificios, se coordina con la junta de propietarios. | Fuente: INEI
B-Content

por B-Content

·

¿Qué pasa si no estás en casa? ¿El censista debe ingresar a tu vivienda? En esta nota te contamos todo lo que debes saber para participar en los Censos Nacionales 2025, que durará del 4 de agosto al 31 de octubre en todo el país.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Los Censos Nacionales 2025 ya comenzaron!, los censistas recorren ciudades, pueblos y comunidades indígenas del país. Puede que uno ya haya pasado por tu casa, o que toque tu puerta en los próximos días. Y es normal tener preguntas: ¿qué información me pedirán?, ¿tengo que estar con toda mi familia?, ¿es seguro?

La buena noticia es que los censos han sido diseñados para ser rápidos, confiables y seguros. Lo único que necesitas es estar preparado.

¿Qué pregunta un censo?

El cuestionario tiene 67 preguntas que giran en torno a tres grandes temas:

  • La vivienda: materiales, servicios básicos, internet, número de habitaciones.
  • Las personas: edad, educación, trabajo, salud, hijos, discapacidades, migración.
  • Identidad cultural: lenguas originarias y autoidentificación étnica.

Todo esto sirve para que el país sepa qué necesita reforzar en educación, salud, transporte, programas sociales e inclusión cultural.

El censista llegará a tu hogar entre agosto y octubre: ten lista la información de tu familia.
El censista llegará a tu hogar entre agosto y octubre: ten lista la información de tu familia. | Fuente: INEI

Respondiendo dudas sobre Los Censos Nacionales 2025

¿Y si no estoy en casa cuando llega el censista?

Se dejará una nota de visita con el Código Único de Vivienda – CUV con el cuál se podrá realizar el Censo en Línea, esta medida se aplicará solo cuando el Censista visite un hogar reiteradas veces y no encuentre a un informante calificado.

¿Tengo que estar con toda mi familia?

No. Solo se necesita un Informante Calificado: una persona mayor de 18 años que viva en la casa y pueda responder por todos los miembros del hogar.

¿El censista entrará a mi vivienda?

No. La entrevista se hace en la puerta. En edificios, se coordina con la junta de propietarios.

¿Cómo sé que es un censista real?

Mira su uniforme: chaleco y gorro morado, morral gris y credencial con código QR, que puedes verificar en la web oficial www.censos2025.pe.

¿Qué datos me pedirán?

Se consultará sobre la vivienda (materiales, servicios básicos, internet, etc.), y sobre las personas (edad, educación, trabajo, lengua materna, salud, hijos, migración). No te pedirán cuentas bancarias, claves, fotos ni huellas dactilares.

El uniforme oficial del censista incluye chaleco, gorro morado y credencial con código QR.
El uniforme oficial del censista incluye chaleco, gorro morado y credencial con código QR. | Fuente: INEI

Además, ten presente las 5 pepas de los Censos Nacionales 2025

  1. Se realiza del 4 de agosto al 31 de octubre.
  2. El censista nunca pedirá entrar a tu vivienda.
  3. Están identificados y puedes comprobarlo con su código QR.
  4. Solo un Informante Calificado responde por el hogar.
  5. Tus datos son confidenciales y protegidos por ley.

Responder los Censos Nacionales 2025 no toman mucho tiempo, pero su impacto dura años. Participar es sumar al futuro del Perú.

Censo Perú 2025
Censo Perú 2025 | Fuente: INEI
Tags
Censos nacionales 2025 Perú Censos Nacionales 2025 INEI PCM dudas frecuentes Censo 2025 Perú qué preguntan en el Censo 2025 Perú

Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola