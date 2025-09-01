¿Dudas sobre los Censos Nacionales 2025? Aquí resolvemos las más frecuentes

¿Qué pasa si no estás en casa? ¿El censista debe ingresar a tu vivienda? En esta nota te contamos todo lo que debes saber para participar en los Censos Nacionales 2025, que durará del 4 de agosto al 31 de octubre en todo el país.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Los Censos Nacionales 2025 ya comenzaron!, los censistas recorren ciudades, pueblos y comunidades indígenas del país. Puede que uno ya haya pasado por tu casa, o que toque tu puerta en los próximos días. Y es normal tener preguntas: ¿qué información me pedirán?, ¿tengo que estar con toda mi familia?, ¿es seguro?

La buena noticia es que los censos han sido diseñados para ser rápidos, confiables y seguros. Lo único que necesitas es estar preparado.

¿Qué pregunta un censo?

El cuestionario tiene 67 preguntas que giran en torno a tres grandes temas:

La vivienda: materiales, servicios básicos, internet, número de habitaciones.

materiales, servicios básicos, internet, número de habitaciones. Las personas: edad, educación, trabajo, salud, hijos, discapacidades, migración.

edad, educación, trabajo, salud, hijos, discapacidades, migración. Identidad cultural: lenguas originarias y autoidentificación étnica.

Todo esto sirve para que el país sepa qué necesita reforzar en educación, salud, transporte, programas sociales e inclusión cultural.

El censista llegará a tu hogar entre agosto y octubre: ten lista la información de tu familia. | Fuente: INEI

Respondiendo dudas sobre Los Censos Nacionales 2025

¿Y si no estoy en casa cuando llega el censista?

Se dejará una nota de visita con el Código Único de Vivienda – CUV con el cuál se podrá realizar el Censo en Línea, esta medida se aplicará solo cuando el Censista visite un hogar reiteradas veces y no encuentre a un informante calificado.

¿Tengo que estar con toda mi familia?

No. Solo se necesita un Informante Calificado: una persona mayor de 18 años que viva en la casa y pueda responder por todos los miembros del hogar.

¿El censista entrará a mi vivienda?

No. La entrevista se hace en la puerta. En edificios, se coordina con la junta de propietarios.

¿Cómo sé que es un censista real?

Mira su uniforme: chaleco y gorro morado, morral gris y credencial con código QR, que puedes verificar en la web oficial www.censos2025.pe.

¿Qué datos me pedirán?

Se consultará sobre la vivienda (materiales, servicios básicos, internet, etc.), y sobre las personas (edad, educación, trabajo, lengua materna, salud, hijos, migración). No te pedirán cuentas bancarias, claves, fotos ni huellas dactilares.

El uniforme oficial del censista incluye chaleco, gorro morado y credencial con código QR. | Fuente: INEI

Además, ten presente las 5 pepas de los Censos Nacionales 2025

Se realiza del 4 de agosto al 31 de octubre. El censista nunca pedirá entrar a tu vivienda. Están identificados y puedes comprobarlo con su código QR. Solo un Informante Calificado responde por el hogar. Tus datos son confidenciales y protegidos por ley.

Responder los Censos Nacionales 2025 no toman mucho tiempo, pero su impacto dura años. Participar es sumar al futuro del Perú.