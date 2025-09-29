EDIPESA presenta sus marcas exclusivas de maquinaria para proyectos de construcción, agroindustria, carpintería y más

accesible a profesionales de la construcción, agroindustria, metalmecánica, soldadura, carpintería y más: desde mezcladores de concreto hasta tractores y molinos.
¿Necesitas maquinaria especial para tus proyectos profesionales? La calidad, durabilidad y eficiencia son la clave para hacer realidad las grandes ideas, por eso, es muy importante tener un aliado confiable como EDIPESA cuando se trata de adquirir equipos básicos. La reconocida compañía peruana con más de 45 años en el mercado, ayudando a hacer realidad grandes proyectos con su variedad de marcas especializadas en construcción, soldadura, agricultura, metalmecánica y carpintería.
Ya sea que tengas una empresa, un taller o que estés emprendiendo en estos rubros, EDIPESA te ofrece la mejor tecnología para impulsar tus planes. Con 34 sucursales a nivel nacional, te brinda desde tractores y mezcladores de concreto hasta motocultores o cortadoras de pasto; en pocas palabras, todo lo que necesitas para seguir creciendo. La maquinaria para tu proyecto la encuentras en EDIPESA a través de sus principales marcas. Conócelas a continuación:
DYNAMIC: Todo lo que necesitas para construcción
Cuando se trata de construir con el mejor equipo, su reconocida marca DYNAMIC es una de las mejores opciones del mercado. Posicionada en todo el Perú, brinda una línea completa para las grandes constructoras del país; su catálogo incluye:
- Mezcladoras de concreto
- Cortadoras de pavimento
- Vibradoras de concreto
- Planchas compactadoras
- Rodillos vibratorios
- Retroexcavadoras
- Minicargadores
PANTHER: Equipos de calidad para el sector agrícola
En agricultura, una buena máquina no solo ayuda a tener un trabajo de calidad, sino también a reducir costos, mejorar la gestión, reducir los riesgos y aumentar la productividad. En ese sentido, la marca PANTHER ofrece soluciones confiables y accesibles para el agricultor peruano, siempre con precios justos y cobertura nacional. Sus productos incluyen:
- Motocultores
- Motobombas
- Equipos eléctricos de bombeo
- Forrajeras
- Molinos
- Tractores Agrícolas
SOLANDINAS: Diseñada para expertos en soldadura
Con más de 35 años de trayectoria, esta marca es sinónimo de calidad y garantía. SOLANDINAS ofrece soldadoras inversoras para todos los procesos:
- MMA
- TIG
- MIG/MAG
- Corte por plasma
- Corte láser
- Electrodos y alambres de soldadura
REXON: Equipos especiales para metalmecánica
Para proyectos que involucran maquinaria de trabajo pesado, cuenta con su marca insignia REXON, que ofrece:
- Tornos
- Fresadoras
- Guillotinas
- Plegadoras
- Taladros industriales
Todos estos equipos han sido diseñados para brindar seguridad, calidad, precisión y eficiencia. De esta manera, mejorarás tu competitividad y podrás reducir tu costo operativo a largo plazo.
AMAZON: Lo mejor para carpintería
AMAZON e INMES son las marcas ideales si necesitas equipos especializados para talleres de carpintería. Aquí el nivel de detalle y la seguridad son esenciales para lograr excelentes resultados, por eso, te brindan una diversidad de herramientas esenciales:
- Cepillos
- Garlopas
- Sierras de banco
- Enchapadoras
- Sierras radiales
- Seccionadoras
- Escuadradoras
Tu socio estratégico en cada proyecto
