EDIPESA presenta sus marcas exclusivas de maquinaria para proyectos de construcción, agroindustria, carpintería y más

accesible a profesionales de la construcción, agroindustria, metalmecánica, soldadura, carpintería y más: desde mezcladores de concreto hasta tractores y molinos.

¿Necesitas maquinaria especial para tus proyectos profesionales? La calidad, durabilidad y eficiencia son la clave para hacer realidad las grandes ideas, por eso, es muy importante tener un aliado confiable como EDIPESA cuando se trata de adquirir equipos básicos. La reconocida compañía peruana con más de 45 años en el mercado, ayudando a hacer realidad grandes proyectos con su variedad de marcas especializadas en construcción, soldadura, agricultura, metalmecánica y carpintería.

Ya sea que tengas una empresa, un taller o que estés emprendiendo en estos rubros, EDIPESA te ofrece la mejor tecnología para impulsar tus planes. Con 34 sucursales a nivel nacional, te brinda desde tractores y mezcladores de concreto hasta motocultores o cortadoras de pasto; en pocas palabras, todo lo que necesitas para seguir creciendo. La maquinaria para tu proyecto la encuentras en EDIPESA a través de sus principales marcas. Conócelas a continuación:

DYNAMIC: Todo lo que necesitas para construcción

Cuando se trata de construir con el mejor equipo, su reconocida marca DYNAMIC es una de las mejores opciones del mercado. Posicionada en todo el Perú, brinda una línea completa para las grandes constructoras del país; su catálogo incluye:

Mezcladoras de concreto

Cortadoras de pavimento

Vibradoras de concreto

Planchas compactadoras

Rodillos vibratorios

Retroexcavadoras

Minicargadores

PANTHER: Equipos de calidad para el sector agrícola

En agricultura, una buena máquina no solo ayuda a tener un trabajo de calidad, sino también a reducir costos, mejorar la gestión, reducir los riesgos y aumentar la productividad. En ese sentido, la marca PANTHER ofrece soluciones confiables y accesibles para el agricultor peruano, siempre con precios justos y cobertura nacional. Sus productos incluyen:

Motocultores

Motobombas

Equipos eléctricos de bombeo

Forrajeras

Molinos

Tractores Agrícolas

SOLANDINAS: Diseñada para expertos en soldadura

Con más de 35 años de trayectoria, esta marca es sinónimo de calidad y garantía. SOLANDINAS ofrece soldadoras inversoras para todos los procesos:

MMA

TIG

MIG/MAG

Corte por plasma

Corte láser

Electrodos y alambres de soldadura

REXON: Equipos especiales para metalmecánica

Para proyectos que involucran maquinaria de trabajo pesado, cuenta con su marca insignia REXON, que ofrece:

Tornos

Fresadoras

Guillotinas

Plegadoras

Taladros industriales

Todos estos equipos han sido diseñados para brindar seguridad, calidad, precisión y eficiencia. De esta manera, mejorarás tu competitividad y podrás reducir tu costo operativo a largo plazo.

AMAZON: Lo mejor para carpintería

AMAZON e INMES son las marcas ideales si necesitas equipos especializados para talleres de carpintería. Aquí el nivel de detalle y la seguridad son esenciales para lograr excelentes resultados, por eso, te brindan una diversidad de herramientas esenciales:

Cepillos

Garlopas

Sierras de banco

Enchapadoras

Sierras radiales

Seccionadoras

Escuadradoras

Tu socio estratégico en cada proyecto

Tu próximo proyecto se merece la mejor maquinaria. EDIPESA te ofrece variedad, garantía y precios accesibles con marcas propias de gran calidad. Sin duda, es el aliado ideal para el trabajo más pesado o el más liviano. Encuentra todo lo que necesitas en su web oficial www.edipesa.com.pe

También puedes visitarlos en sus tiendas a nivel nacional o resolver cualquier duda a través de su WhatsApp 981 941 710. EDIPESA, líder en maquinarias.