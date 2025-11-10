El Manchester United resurge: Por qué gana el equipo

Con un estilo más sólido y jugadores que recuperan su mejor nivel, el Manchester United vuelve a posicionarse en la parte alta de la Premier League. La casa de apuestas 1xBet Perú analiza los factores que explican este renacer.

Rúben Amorim prometió no desviarse de su sistema de juego, y finalmente está empezando a dar sus frutos: el equipo está a solo dos puntos del segundo puesto.

El Manchester United se vuelve eficiente

Mientras los periodistas debatían qué partido sellaría el destino de Rúben Amorim, los expertos en fútbol seguían destacando lo obvio: al comienzo de la temporada, el Manchester United ostentaba el mayor número de goles esperados (xG) de la Premier League y lideraba el total de tiros. Sin embargo, su definición había sido inusualmente desafortunada

En octubre, el Manchester United comenzó a convertir el xG en goles, ganando tres partidos consecutivos. Solo tres equipos de la EPL lograron esto, pero los Red Devils marcaron la mayor cantidad de goles (8) y registraron la mejor diferencia de goles en este período (+5). El equipo de Amorim superó de manera decisiva al Sunderland, que estaba entre los cuatro primeros después de nueve jornadas, mientras que la victoria sobre el Liverpool supuso un importante impulso para la confianza.

A continuación, el equipo dominó al Brighton durante los primeros 70 minutos, estableciendo una ventaja de 3-0, aunque los compases finales revelaron que aún hay margen de mejora. A lo largo de la temporada, los jugadores del United han perdido la concentración en ocasiones, sobre todo contra el Nottingham Forest, cuando el equipo encajó dos goles al comienzo de la segunda parte y empató el partido.

Los jugadores dan un paso adelante

Las expectativas eran altas para Amorim la temporada pasada, pero carecía de la plantilla ideal para explotar al máximo su sistema táctico. Afortunadamente para los aficionados, la situación ha cambiado. En octubre, Bryan Mbeumo recuperó la confianza y marcó tres goles, mientras que Matheus Cunha anotó su primer gol con el United, quitándose un peso de encima.

Contra el Brighton, Bruno Fernandes demostró exactamente lo que Amorim exige a un centrocampista. El capitán de los Red Devils estuvo presente en todas las zonas de su responsabilidad y resultó extremadamente útil. Igualmente impresionante es Casemiro, que ha alcanzado su mejor forma. El United ha encajado 17 goles esta temporada, pero solo tres mientras el brasileño estaba en el campo.

Otro factor clave es Senne Lammens. La fiabilidad del portero belga ha dado tranquilidad a los aficionados, reduciendo los momentos de tensión durante los partidos.

La presión disminuye: la atención de los medios cambia de rumbo

En la primera jornada, el Manchester United jugó de manera brillante contra el Arsenal, una actuación que Amorim consideró la mejor del equipo en toda la temporada, pero perdió por 0-1. A esto le siguió una serie de reveses, incluida la eliminación de la Copa de la Liga a manos del Grimsby (un club inglés de cuarta división). Sin embargo, las recientes victorias, combinadas con las dificultades del Liverpool, la dependencia del Manchester City de Haaland y la inestabilidad del Chelsea, han desviado la atención de los críticos del club.

El apoyo de la directiva también ha ayudado. Sir Jim Ratcliffe, uno de los propietarios del United, ha afirmado públicamente su confianza en Amorim y su disposición a darle tiempo. El director deportivo Jason Wilcox se hizo eco de esta confianza, asegurando que el club está satisfecho con el trabajo del entrenador y que le respaldará en el mercado de fichajes. Las sonrisas vuelven a los rostros de los jugadores, los rivales muestran respeto y los aficionados pueden respirar aliviados: como dijo Amorim, se avecinan buenos días.

