Elecciones 2022: Ya puedes obtener información sobre los candidatos en la nueva plataforma votu.pe

Votu.pe incluye desde datos biográficos, hasta antecedentes y propuestas de cada candidato(a) inscrito para estas Elecciones Regionales y Municipales 2022. | Fuente: Copyright (c) 2018 ONG shutterstock/Shutterstock. No use without permission.

El domingo 2 de octubre de este año se desarrollarán las Elecciones Regionales y Municipales 2022, en la que millones de peruanos y peruanas elegirán autoridades para el período 2023-2026. En concreto, votarán para determinar quiénes serán gobernadora(e)s, vicegobernadora(e)s y consejera(o)s regionales, así como alcaldes(as) y regidora(e)s de los consejos municipales, provinciales y distritales en todo el país.

Con motivo de este importante día, el 12 de septiembre fue presentada la plataforma digital Votu.pe, una iniciativa elaborada por Idea Internacional, Open Política y la Asociación Civil Transparencia, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Qué encontraré en Votu.pe?

Votu.pe es una plataforma web amigable que contiene información valiosa como las propuestas y antecedentes de lo(a)s candidatos(as) a gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima que se encuentran en proceso de postulación a las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

El objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía pueda contar con una herramienta informativa que permita ejercer un voto informado y responsable. Todo ello mediante una experiencia digital interactiva y dinámica que facilitará la navegación del usuario.

“Los electores enfrentan una oferta limitada. Con mayor razón deben prestar atención a los antecedentes y ofertas de postulantes. Las próximas semanas habrá más atención en las propuestas y postulantes. Necesitamos ayudar a la ciudadanía a decidir bien” comenta Iván Lanegra, secretario General de Transparencia.

¿Dónde puedo encontrar información de los candidatos?

La plataforma Votu.pe brinda toda la información que los electores necesitan para tener un voto informado. La web incluye desde datos biográficos, hasta antecedentes y propuestas de cada candidato(a) inscrito para estas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Así, las ciudadanas y ciudadanos podrán tener acceso a toda la información de manera transparente con el fin de elegir a gobernantes que contribuyan al desarrollo del país de manera honesta e íntegra.

¿Cómo acceder a Votu.pe?

Para acceder a la plataforma con información de lo(a)s candidatos solo debes ingresar en tu buscador “votu.pe”. También puedes acceder haciendo clic en https://votu.pe/

Recuerda que la plataforma es completamente gratuita y podrás acceder desde una computadora de escritorio, laptop o smartphone.

¿Cuándo son las Elecciones Regionales y Municipales 2022?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se realizarán este domingo 2 de octubre de 2022. Se elegirán más de 13 mil autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1 890 distritos, de acuerdo con las cifras oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los cargos que se elegirán en los distintos niveles de gobierno son los de gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, consejeros provinciales, alcaldes distritales y consejeros distritales.

¿Cuánto es la multa por no votar?

Puedes recibir una multa electoral en los siguientes casos: si no votaste, no cumpliste con ser miembro de mesa o si te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente. El monto de las multas electorales por no votar es diferente si eres considerado como No Pobre, Pobre o Pobre Extremo, esta clasificación se hace según el distrito que aparece en tu DNI y la realiza el INEI.

Las multas electorales por no votar este 2 de octubre son de S/ 92.00 si vives en un distrito clasificado como "no pobre", S/ 46.00 si vives en un distrito clasificado como "pobre" y S/ 23.00 si vives en un distrito clasificado como "pobre extremo". Si no cumples con ser miembro de mesa o con reemplazar a uno, la multa es de S/ 230.00