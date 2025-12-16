Últimas Noticias
Encuesta política 2026: así perciben los peruanos la situación del país rumbo al próximo proceso electoral

La aprobación del presidente José Jerí y la lectura del país forman parte del Barómetro de Coyuntura Política Perú 2026.
| Fuente: IMASOLU
B-Content

por B-Content

·

El último estudio nacional de Imasolu, parte de su encuesta política 2026, revela cómo la ciudadanía evalúa el rumbo del país, la figura del presidente José Jerí y las condiciones políticas con las que el Perú se aproxima al 2026.

A un año de las elecciones, la opinión pública vuelve a dividirse entre expectativas y dudas. En medio de un escenario aún sensible, los peruanos observan la coyuntura con una mezcla de continuidad, cautela y moderado optimismo. La encuesta política 2026 de Imasolu, realizada en noviembre de 2025, permite entender cómo se sienten hoy los ciudadanos frente al rumbo del país, la figura del presidente José Jerí y el clima político general.

Según el último estudio de Imasolu, noviembre 2025, las percepciones no muestran grandes giros, pero sí tendencias que ayudan a anticipar el humor social con el que Perú ingresará al 2026.

Cómo leen los ciudadanos la situación del país

Encuesta Nacional Noviembre 2025
| Fuente: IMASOLU
Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU
Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

El retrato general es el de un país que, para muchos, no ha cambiado. El 43.75% de encuestados considera que la situación “sigue igual que siempre”, mientras que un 29.83% siente que está empeorando y solo un 8.50% percibe alguna mejora. Esa misma sensación de continuidad se refleja al comparar al gobierno actual con el anterior: el 41.50% afirma que ambos se parecen en su desempeño, el 25.66% cree que el actual ha mejorado y un 9.92% piensa lo contrario.

Cuando se pregunta por el clima general que vive el país, la lectura vuelve a dividirse. Para el 40.67%, el Perú transita un periodo de inestabilidad, mientras que un 31.75% habla de estabilidad y un 16.25% menciona optimismo. Estas percepciones, aunque diversas, confirman que la ciudadanía aún no identifica señales claras de un rumbo distinto.

La gestión de José Jerí: respaldo inicial y un desafío de representación

Encuesta Nacional Noviembre 2025
| Fuente: IMASOLU
Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU
Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU
Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

En sus primeros meses de mandato, José Jerí registra una aprobación de 61.92%, una cifra que marca un buen punto de partida para su administración. Sin embargo, este apoyo convive con un nivel de reconocimiento aún limitado: antes de que asumiera la presidencia, el 83.91% de encuestados no sabía quién era. Ese dato ayuda a entender por qué, aunque su evaluación es positiva, la sensación de representación hacia su figura aún no está consolidada.

Una muestra de ello es que el 37.83% dice no sentirse representado por un presidente que llegó al cargo sin ser elegido directamente, mientras que un 21.75% afirma lo contrario. La valoración de su capacidad para manejar situaciones de crisis también se divide: el 42.08% la considera buena, el 21.83% la califica como regular y el 24.17% la ve como mala.

Estas percepciones sugieren que, pese al respaldo inicial, Jerí enfrenta la tarea de construir mayor cercanía y claridad en su liderazgo.

Cómo interpreta el país la llegada de Jerí a la presidencia

Encuesta Nacional Noviembre 2025
| Fuente: IMASOLU

El estudio muestra que una parte importante de la ciudadanía entiende el ascenso de Jerí como el resultado de un contexto político desgastado. Para el 32.92%, se trata de una consecuencia de la crisis acumulada de los últimos años. Otro 21.75% lo relaciona con la inestabilidad del sistema, mientras que el 18.25% señala la falta de nuevos liderazgos. Incluso un 9.83% atribuye su llegada a la “mala suerte política” del país. En conjunto, estos factores revelan un escenario donde el proceso de sucesión presidencial se lee más como síntoma que como excepción.

Expectativas de cambio: un país que aún cree que es posible

Encuesta Nacional Noviembre 2025
| Fuente: IMASOLU

A pesar del escepticismo presente en otros indicadores, la mayoría mantiene la expectativa de que el país puede cambiar. El 45.92% considera que sí es posible, mientras que un 26.75% prefiere un “tal vez” y un 22.25% cree que no. La apertura hacia el cambio es un rasgo que podría influir en la forma en que se reciban propuestas electorales durante el 2026, especialmente en un contexto donde el desgaste institucional se ha vuelto un rasgo constante.

Encuesta Nacional Noviembre 2025
| Fuente: IMASOLU

Cuando se consulta por los principales temores ante un mal gobierno, la inseguridad encabeza la lista con un 77.83%, seguida de la posibilidad de que se deteriore la economía (64.75%) o de que se desborde la corrupción (44.25%). Otros temores, como la confrontación social o la inacción presidencial, también aparecen, aunque con menor intensidad. En conjunto, estas respuestas muestran qué temas se vuelven críticos para evaluar a cualquier autoridad y cuáles podrían definir la agenda pública del próximo año.

El rol de la justicia frente a expresidentes

Encuesta Nacional Noviembre 2025
| Fuente: IMASOLU

Un punto donde sí existe amplio consenso es en torno a la justicia. El 75% está de acuerdo con que un expresidente pueda perder su libertad si la justicia determina responsabilidad en un delito. Solo un 15% considera que esa medida “se vería mal” y el 10% no precisa opinión. Este respaldo evidencia la demanda sostenida por procesos claros, imparciales y con consecuencias visibles.

Imasolu y la lectura técnica del momento político

Con más de una década de experiencia en investigación social y electoral, Imasolu se ha consolidado como una fuente confiable para entender cómo piensa y qué espera la ciudadanía. Su Barómetro de Coyuntura Política Perú 2026 aporta una mirada técnica y ordenada de un escenario en constante movimiento, y sirve como insumo para analizar tendencias de cara al proceso electoral que se aproxima.

