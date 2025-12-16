Encuesta política 2026: así perciben los peruanos la situación del país rumbo al próximo proceso electoral

A un año de las elecciones, la opinión pública vuelve a dividirse entre expectativas y dudas. En medio de un escenario aún sensible, los peruanos observan la coyuntura con una mezcla de continuidad, cautela y moderado optimismo. La encuesta política 2026 de Imasolu, realizada en noviembre de 2025, permite entender cómo se sienten hoy los ciudadanos frente al rumbo del país, la figura del presidente José Jerí y el clima político general.
Según el último estudio de Imasolu, noviembre 2025, las percepciones no muestran grandes giros, pero sí tendencias que ayudan a anticipar el humor social con el que Perú ingresará al 2026.
Cómo leen los ciudadanos la situación del país