Encuesta política 2026: así perciben los peruanos la situación del país rumbo al próximo proceso electoral

Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

En sus primeros meses de mandato, José Jerí registra una aprobación de 61.92%, una cifra que marca un buen punto de partida para su administración. Sin embargo, este apoyo convive con un nivel de reconocimiento aún limitado: antes de que asumiera la presidencia, el 83.91% de encuestados no sabía quién era. Ese dato ayuda a entender por qué, aunque su evaluación es positiva, la sensación de representación hacia su figura aún no está consolidada.

Una muestra de ello es que el 37.83% dice no sentirse representado por un presidente que llegó al cargo sin ser elegido directamente, mientras que un 21.75% afirma lo contrario. La valoración de su capacidad para manejar situaciones de crisis también se divide: el 42.08% la considera buena, el 21.83% la califica como regular y el 24.17% la ve como mala.

Estas percepciones sugieren que, pese al respaldo inicial, Jerí enfrenta la tarea de construir mayor cercanía y claridad en su liderazgo.

Cómo interpreta el país la llegada de Jerí a la presidencia