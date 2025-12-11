Últimas Noticias
Encuesta presidencial 2026: último estudio de Imasolu revela variaciones en intención de voto

El último estudio nacional de Imasolu recoge las percepciones y preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales 2026.
El último estudio nacional de Imasolu recoge las percepciones y preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales 2026. | Fuente: IMASOLU
Según la encuesta presidencial 2026 de Imasolu, el electorado mantiene una fuerte dispersión en sus preferencias y un peso significativo del voto indeciso, lo que abre un escenario todavía abierto rumbo a los comicios del próximo año.

A menos de un año de las elecciones generales, el panorama político peruano continúa marcado por la fragmentación. Los ciudadanos aún no consolidan una preferencia clara y el peso del voto indeciso sigue siendo determinante para cualquier proyección.

El último estudio de intención de voto 2026 elaborado por Imasolu —empresa peruana especializada en investigación social y de opinión pública— confirma esta tendencia. Con una muestra nacional de 1200 encuestas presenciales y un margen de error de +/- 2.8, el sondeo de noviembre 2025 ofrece una radiografía actualizada del clima electoral y de cómo han comenzado a acomodarse los candidatos presidenciales 2026.

Qué perfil de candidato buscan hoy los peruanos

Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Uno de los primeros hallazgos muestra el tipo de perfil que prefiere el electorado. El 40.92 % opta por un candidato con experiencia política, mientras que un 36.42 % busca figuras nuevas. Para el 22.66 %, la experiencia no es determinante.

Este contraste confirma que el país combina demanda de renovación con expectativas de gestión técnica.

La reelección: ¿los votantes respaldarían a quienes ya postularon?

Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

El estudio también revela cómo percibe la ciudadanía a los candidatos que ya compitieron en procesos anteriores. El 25.58 % no votaría nuevamente por ellos, el 34.25 % sí lo haría y un 40.17 % aún no lo tiene claro.

Esto muestra un electorado cauteloso y poco predecible frente a figuras conocidas.

Redes sociales: el nuevo termómetro de la decisión electoral

Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Las plataformas digitales siguen ganando peso en la conversación política. Para el 39.08 %, las redes influyen “mucho” en su decisión de voto; el 26.75 % considera que influyen “regular”. En contraste, el 14.92 % percibe que no influyen y un 19.25 % no opina.

El dato confirma que la intención de voto 2026 estará fuertemente atravesada por el consumo digital.

Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Por otro lado, solo el 37.58 % reconoce el diseño oficial de la cédula electoral. El 62.42 % no está familiarizado con este formato, lo que evidencia la necesidad de reforzar la información electoral antes de los comicios.

Así se mueven las preferencias por partidos políticos rumbo al 2026

Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

En la intención de voto por partido, Renovación Popular encabeza con 13.17 %. Le siguen Fuerza Popular (7.42 %), Acción Popular (4.67 %) y Alianza para el Progreso (4.08 %).

Sin embargo, la cifra más determinante vuelve a ser la de quienes aún no deciden su voto: 38.58 % marcó “no sabe / no opina”.

Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

A nivel individual, Rafael López Aliaga lidera con 13.08 %, seguido por Keiko Fujimori (7.92 %), Mario Vizcarra (6.42 %) y César Acuña (3.83 %).

Otros aspirantes registran entre 1 % y 3 %, mientras que el 31.42 % permanece indeciso, consolidándose como el grupo que podría redefinir el escenario electoral.

Lima vs. interior: dos escenarios electorales completamente distintos

Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU
Encuesta Nacional Noviembre 2025
Encuesta Nacional Noviembre 2025 | Fuente: IMASOLU

El estudio también compara preferencias por territorio. En Lima, López Aliaga obtiene 23.09 %, mientras que en el interior registra 7.16 %. Keiko Fujimori alcanza 11.21 % en la capital y 5.97 % fuera de ella.

Estas variaciones muestran que las campañas deberán adaptarse a contextos con dinámicas totalmente diferentes.

Un escenario abierto rumbo al 2026

La encuesta presidencial 2026 de Imasolu confirma que la carrera está lejos de definirse. La alta presencia de indecisos, la influencia digital y la dispersión de preferencias proyectan un proceso electoral en constante movimiento.

Imasolu, con más de una década de experiencia en análisis social y político, continuará presentando estudios periódicos para seguir el pulso de la ciudadanía.

