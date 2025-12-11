Encuesta presidencial 2026: último estudio de Imasolu revela variaciones en intención de voto

Según la encuesta presidencial 2026 de Imasolu, el electorado mantiene una fuerte dispersión en sus preferencias y un peso significativo del voto indeciso, lo que abre un escenario todavía abierto rumbo a los comicios del próximo año.

A menos de un año de las elecciones generales, el panorama político peruano continúa marcado por la fragmentación. Los ciudadanos aún no consolidan una preferencia clara y el peso del voto indeciso sigue siendo determinante para cualquier proyección.

El último estudio de intención de voto 2026 elaborado por Imasolu —empresa peruana especializada en investigación social y de opinión pública— confirma esta tendencia. Con una muestra nacional de 1200 encuestas presenciales y un margen de error de +/- 2.8, el sondeo de noviembre 2025 ofrece una radiografía actualizada del clima electoral y de cómo han comenzado a acomodarse los candidatos presidenciales 2026.

Qué perfil de candidato buscan hoy los peruanos