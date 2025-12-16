Esta Navidad, convierte tu ‘grati’ en un negocio propio con SOKSO

Cynthia Rumiche es ingeniera de profesión y trabajaba en una empresa agroindustrial. Sus jornadas eran extensas —salía de casa a las 4:30 a. m. y volvía cerca de las 7:00 p. m.—, un ritmo que le dejaba poco espacio para su familia y para avanzar en su meta de emprender.
En 2011 conoció SOKSO gracias a una amiga que vendía zapatos. Le llamaron la atención los diseños, la variedad, la calidad y, sobre todo, la frecuencia con la que su amiga recibía pedidos. Durante un viaje a Lima decidió visitar la oficina de SOKSO para solicitar más información. Para su sorpresa, la atendió el propio gerente general. Ese encuentro fue decisivo: desde entonces, Cynthia se afilió como vendedora.
El mejor momento para empezar: ingresos extra y alta demanda
Diciembre es un mes en el que muchas familias peruanas reciben ingresos adicionales por gratificaciones, AFP u otros pagos. Para quienes buscan invertir ese dinero de forma práctica, SOKSO ofrece una opción accesible y con beneficios exclusivos.
La marca cuenta con una de las campañas más fuertes del año gracias a la demanda de calzado, ropa y accesorios, lo que facilita obtener ganancias desde los primeros pedidos. Además, la afiliación es 100 % online y se completa en pocos minutos, lo que permite empezar de inmediato.
¿Qué ofrece SOKSO a quienes deciden emprender?
- Proceso de afiliación rápido, gratuito y digital.
- Alta variedad de calzados, ropa, carteras muy demandadas en la campaña navideña.
- Acceso a plataforma online para gestionar pedidos smart.sokso.com.
- Acceso a catálogos digitales e impresos.
- Cambios de tallas.
- Garantía de productos de 30 a 90 días.
- Flete gratuito a oficinas comerciales.
- Oficinas comerciales en todo el Perú para gestionar tus pedidos.
Estos beneficios fueron decisivos para Cynthia. Hoy, gracias a SOKSO, ha logrado cumplir metas que soñaba desde niña: tener su negocio propio, acompañar a su hijo, impulsar a otras mujeres y convertirse en inspiración para cientos.
Conoce más sobre los beneficios, ingresando aquí: minegocio.sokso.com
Una red que impulsa a miles de mujeres en el Perú
Con más de 17 años en el mercado, SOKSO ha logrado algo más que vender moda: ha creado una red nacional de mujeres que emprenden, crecen y se acompañan. Su modelo de venta por catálogo se ha convertido en una herramienta real de independencia económica y desarrollo personal.
¿Lista para emprender como Cynthia? Inicia tu Campaña Navideña con SOKSO. Conoce más en minegocio.sokso.com; y regístrate aquí minegocio.sokso.com/registro.