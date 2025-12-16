Esta Navidad, convierte tu ‘grati’ en un negocio propio con SOKSO

Este diciembre, muchas mujeres están usando sus ingresos extra para iniciar un negocio propio. El caso de Cynthia Rumiche muestra cómo SOKSO se ha convertido en una alternativa real para emprender y generar ingresos desde casa.

Cynthia Rumiche es ingeniera de profesión y trabajaba en una empresa agroindustrial. Sus jornadas eran extensas —salía de casa a las 4:30 a. m. y volvía cerca de las 7:00 p. m.—, un ritmo que le dejaba poco espacio para su familia y para avanzar en su meta de emprender.

En 2011 conoció SOKSO gracias a una amiga que vendía zapatos. Le llamaron la atención los diseños, la variedad, la calidad y, sobre todo, la frecuencia con la que su amiga recibía pedidos. Durante un viaje a Lima decidió visitar la oficina de SOKSO para solicitar más información. Para su sorpresa, la atendió el propio gerente general. Ese encuentro fue decisivo: desde entonces, Cynthia se afilió como vendedora.

El mejor momento para empezar: ingresos extra y alta demanda

Diciembre es un mes en el que muchas familias peruanas reciben ingresos adicionales por gratificaciones, AFP u otros pagos. Para quienes buscan invertir ese dinero de forma práctica, SOKSO ofrece una opción accesible y con beneficios exclusivos.

La marca cuenta con una de las campañas más fuertes del año gracias a la demanda de calzado, ropa y accesorios, lo que facilita obtener ganancias desde los primeros pedidos. Además, la afiliación es 100 % online y se completa en pocos minutos, lo que permite empezar de inmediato.

¿Qué ofrece SOKSO a quienes deciden emprender?

Proceso de afiliación rápido, gratuito y digital.

Alta variedad de calzados, ropa, carteras muy demandadas en la campaña navideña.

Acceso a plataforma online para gestionar pedidos smart.sokso.com.

Acceso a catálogos digitales e impresos.

Cambios de tallas.

Garantía de productos de 30 a 90 días.

Flete gratuito a oficinas comerciales.

Oficinas comerciales en todo el Perú para gestionar tus pedidos.

Estos beneficios fueron decisivos para Cynthia. Hoy, gracias a SOKSO, ha logrado cumplir metas que soñaba desde niña: tener su negocio propio, acompañar a su hijo, impulsar a otras mujeres y convertirse en inspiración para cientos.

Conoce más sobre los beneficios, ingresando aquí: minegocio.sokso.com

Una red que impulsa a miles de mujeres en el Perú

Con más de 17 años en el mercado, SOKSO ha logrado algo más que vender moda: ha creado una red nacional de mujeres que emprenden, crecen y se acompañan. Su modelo de venta por catálogo se ha convertido en una herramienta real de independencia económica y desarrollo personal.

¿Lista para emprender como Cynthia? Inicia tu Campaña Navideña con SOKSO. Conoce más en minegocio.sokso.com; y regístrate aquí minegocio.sokso.com/registro.