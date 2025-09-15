Estudiantes de UTP obtienen becas en prestigiosas universidades del mundo

Alumnos de los campus de Arequipa, Chimbote, Ica, Lima y Piura accedieron a becas para continuar sus estudios en reconocidas instituciones extranjeras: Purdue University, UC Berkeley, UCLA Extension, el Politécnico de Milán, entre otras.

Estudiantes destacados de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) han obtenido becas para realizar estudios en algunas de las mejores universidades del mundo, según los rankings internacionales más prestigiosos. Ellos pertenecen a los campus en Arequipa, Chimbote, Ica, Lima y Piura.

“Este logro refleja la calidad de la formación profesional de la UTP, que prepara a sus estudiantes para competir y destacar en el escenario global. Los becarios acceden a instituciones de educación superior que son referentes en innovación, investigación y desarrollo tecnológico”, apunta Jonathan Golergant, rector de la UTP.

Los beneficios de una experiencia académica internacional

En el Berkeley Haas Access Program de UC Berkeley estudian un ciclo académico: Silvana Villanueva, Zoila Vences, Luciana Talledo y Francisco Salaverry, del campus UTP Piura, y Marina Núñez y Leslie Sánchez, del campus Lima.

Víctor Huamán, del campus UTP Arequipa, estudia en la University of Wisconsin-Madison, reconocida como la mejor universidad pública #13 en EE. UU. por el U.S. News & World Report. Por su parte, Ivanna Yllahuamán, del campus UTP Lima, continúa su formación en la Purdue University, clasificada como la octava mejor universidad pública a nivel mundial en el QS World University Rankings 2025.

Completan este grupo Joshua Gálvez, del campus UTP Ica, quien ya se integró al Tecnológico de Monterrey, la universidad número 1 en México; Guillermo Alfaro, del campus UTP Chimbote, quien viajó al Politécnico de Milán, la institución de educación superior número 1 en Italia según QS; y Alejandra Camacho, de UTP Lima, quien ya estudia en UCLA Extension.

Testimonios de los becarios

Los becarios expresaron su emoción y expectativas frente a esta oportunidad que marcará un hito en sus vidas profesionales. “Elegí la UTP porque ofrecía mi carrera soñada y apostaba por la Ingeniería de Software, la carrera del futuro. Sabía que contaba con becas que reconocen el esfuerzo y haber conseguido una es un reconocimiento a la motivación de aprender para prepararnos para contextos exigentes como Berkeley”, comentó Leslie Sánchez, que se encuentra en UC Berkeley.

Por su parte, Ivanna Yllahuamán, becaria de la UTP en la University of Wisconsin-Madison, señala: “Me siento muy feliz y agradecida con mi universidad por permitirme realizar esta pasantía de investigación en Purdue, que es una experiencia única y muy reconocida. Espero aprender de profesionales en el área de biomateriales, colaborar en proyectos de investigación y sacar el máximo provecho a todo lo que Purdue ofrece”.

UTP fortalece vínculos internacionales

Con estas becas, la UTP fortalece su relación académica con otras universidades y abre nuevas puertas para que los estudiantes peruanos accedan a una formación académica de nivel internacional y puedan adquirir conocimientos y experiencias que serán valiosos para su futuro profesional en un entorno cada vez más globalizado.

