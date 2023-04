Europa League: ¿Quién campeonará? Análisis y cuotas de los cuartos de final

Manchester United y Juventus confían en salvar la temporada ganando el torneo europeo. | Fuente: AFP

La presencia en la Euro de clubes que habitualmente pelean la Champions, le ha dado mayor importancia a la competencia esta temporada. Manchester United y Juventus, dos de los grandes del viejo continente, sienten la obligación de ganar este campeonato para salvar una irregular campaña. ¿Podrán lograrlo?

Analizamos cómo llegan a cuartos de final y qué choques nos esperan en esta edición de la Europa League que ya se va acercando al final.

Manchester United vs Sevilla: Los diablos rojos enfrentan al Rey de esta competición

Estos equipos se han enfrentado en tres ocasiones por torneos europeos, dos de ellas por Liga de campeones y una por Europa League. El saldo es favorable para los sevillanos con dos triunfos y un empate. Manchester United no sabe de victorias ante Sevilla y ya ha perdido ante el ex club de Sampaoli jugando en Old Trafford. Las cuotas de Apuesta Total* pagan 7.5 por el triunfo de Sevilla, una cuota muy atractiva.

La última vez que se enfrentaron, en agosto del 2020 por las semifinales de la Euro League y en tierras alemanas, ganó el cuadro español por 2 goles a 1. Este será el tercer rival español consecutivo al que deberá enfrentar Manchester United: antes dejó en el camino a Barcelona y Betis. Por su parte, Sevilla es el único equipo que ha ganado la Europa League en 6 ocasiones, lo que lo hace un rival más difícil aún.

Manchester United ha jugado 24 partidos en este año, de los cuales, 17 fueron triunfos, 4 empates y 3 derrotas; mientras que Sevilla disputó 19 partidos, ganó 10, empató 2 y perdió 8. Un dato interesante: Marcus Rashford es el goleador de la Europa League con 6 anotaciones.

De acuerdo con las cuotas de Apuesta Total, el triunfo del United paga 1.40, el empate 4.75 y la victoria del Sevilla paga 7.50. Otras cuotas interesantes de Apuesta total son: si ambos equipos marcan te paga por 2.00 el monto apostado y si hay más de 2.5 goles en el partido la cuota es de 1.73.

Juventus vs Sporting de Lisboa: Di María quiere seguir celebrando

Esta será la primera vez que se enfrenten por la Europa League. El historial cuenta que por Champions jugaron en dos ocasiones, con empate en Portugal y victoria de 2-1 en Turín.

El cuadro italiano se ubica en el sétimo lugar de la tabla en el Calcio, mientras que Sporting de Lisboa es cuarto en el torneo portugués. El equipo que vio nacer a Cristiano Ronaldo llega a este compromiso con una importante racha de 10 partidos sin derrotas que incluye la eliminación del Arsenal inglés. Juventus no se queda atrás y llega con seis partidos sin caer derrotado.

Jugando en Turín, la Juve no pierde desde el 29 de enero, cuando fue superado por Monza por 0-2, después de ello disputó 8 partidos, ganó 6 y empató 2. Las cuotas de Apuesta Total* pagan 1.84 por el triunfo de Juventus y 3.50 por el empate.

De acuerdo con las cuotas de Apuesta Total, el triunfo de Juventus paga 1.84, el empate 3.50 y la victoria del Sevilla paga 4.25. Otras cuotas interesantes de Apuesta total son: si ambos equipos marcan te paga por 2.00 el monto apostado y si hay más de 2.5 goles en el partido la cuota es de 2.14.

Feyenoord vs Roma: Marcos López vs José Mourinho

Se repite la final de la Europa Conference League en la temporada 2021 - 2022, en aquella oportunidad ganó la Roma 1-0 y se coronó campeón. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos y hasta el momento el cuadro de los Países Bajos no ha podido vencer a los italianos.

Por Europa League jugaron en los dieciseisavos de final de la temporada 2014-2015: en Roma empataron 1-1 y en Rotterdam ganaron los italianos por 1-2. Las cuotas de Apuesta Total* indican que el triunfo de Roma como visitante paga 3.25.

El punto más fuerte de la Roma es su técnico José Mourinho, quien acumula 26 títulos con 6 de los 9 clubes que ha dirigido. En el cuadro holandés, el punto fuerte es el goleador mexicano Santiago Giménez, quien, en sus últimos 6 partidos, celebró 5 goles.

Feyenoord acaba de ser eliminado de la Copa KNVB Beker por el Ajax y de paso perdió el invicto jugando como local. La última presentación del equipo de Marcos López jugando de local por la Europa League fue una goleada estrepitosa de 7 a 1 sobre el Shajtar Donetsk, mientras que la última visita romana terminó en empate 0-0 ante la Real Sociedad de España.

De acuerdo con las cuotas de Apuesta Total, el triunfo de Feyenoord paga 2.33, el empate 3.25 y la victoria del Roma paga 3.14. Otras cuotas interesantes de Apuesta total son: si ambos equipos marcan te paga por 1.95 el monto apostado y si hay más de 2.5 goles en el partido la cuota es de 2.25.

Bayern Leverkusen vs Unión Saint-Gilloise: Jerarquía vs inexperiencia

El último duelo tiene al Bayern Leverkusen de Alemania ante el sorpresivo Unión Saint Guilloise de Bélgica. El favorito es el equipo alemán por historia y jerarquía, además, llega con 6 triunfos consecutivos. Sin embargo, de sus cuatro visitas en este torneo los belgas ganaron tres y empataron una, por lo que se mantienen invictos.

De acuerdo con las cuotas de Apuesta Total, el triunfo de Leverkusen paga 1.60, el empate 4.00 y la victoria del Roma paga 5.33. Otras cuotas interesantes de Apuesta total son: si ambos equipos marcan te paga por 1.78 el monto apostado y si hay más de 2.5 goles en el partido la cuota es de 1.75.

---

* Todas las cuotas de Apuesta Total mencionadas corresponden al día 5 de abril de 2023. Las cuotas pueden variar los siguientes días.