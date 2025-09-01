Fútbol Europeo: Conoce los favoritos a ganar las ligas

Las ligas más importantes de Europa ya están en marcha y la lucha por los títulos promete ser apasionante. Descubre qué equipos tienen las mejores cuotas gracias a Apuesta Total.

En Inglaterra, la Premier League se perfila una vez más como el gran espectáculo del fútbol mundial. El Liverpool intentará revalidar la corona pese a la salida de jugadores clave, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola busca recuperar la hegemonía que lo convirtió en referente en los últimos años.

El Arsenal de Mikel Arteta llega con una plantilla reforzada y la ilusión de romper su sequía, mientras que el Chelsea, actual campeón del mundo, se presenta como un rival capaz de sorprender en cualquier momento. Con tantas figuras sobre el césped, cada fecha promete emociones y resultados que pueden cambiar la lucha por el título.

En el resto de Europa, las grandes ligas también traen un panorama apasionante. En España, el Real Madrid apuesta por su talento joven y experiencia para volver a lo más alto, mientras que el Barcelona busca recuperar su competitividad y el Atlético de Madrid se mantiene firme como candidato.

En Italia, el Inter parte como favorito gracias a su regularidad, pero la Juventus, el AC Milan y el Napoli siguen en carrera por el Scudetto. Y en Alemania, el Bayern Múnich ya no domina con tanta comodidad, pues el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen se han consolidado como serios aspirantes a destronar al gigante bávaro.

Estrellas que marcarán la diferencia en Europa

El brillo de las grandes ligas europeas no solo depende de los equipos, sino también de los jugadores llamados a ser protagonistas esta temporada. En la Premier League, figuras como Mohamed Salah, Erling Haaland y Bukayo Saka prometen marcar la pauta en la lucha por el título. En España, Jude Bellingham se consolida como líder del Real Madrid, mientras que Pedri y João Félix buscarán ser piezas claves en el Barcelona, y Antoine Griezmann mantiene al Atlético como un rival de temer. Cada una de estas estrellas llega con la presión de responder dentro del campo y con la expectativa de los hinchas que confían en ellos para llevar a sus equipos a la gloria.

En la Serie A y la Bundesliga también hay nombres que acaparan la atención. El Inter apuesta por Lautaro Martínez como referente de gol, acompañado por Nicolò Barella en el mediocampo, mientras que la Juventus deposita su esperanza en Dusan Vlahović para recuperar protagonismo.

En Alemania, Jamal Musiala y Harry Kane son las cartas más fuertes de un Bayern que busca reafirmar su dominio, pero el Dortmund confía en su cantera y el Leipzig en talentos emergentes como Dani Olmo y Xavi Simons. Con tantas figuras brillando en simultáneo, la temporada 2025-2026 promete emociones de principio a fin y duelos individuales que podrían ser tan decisivos como los colectivos. Y para quienes quieran vivir cada jornada con más intensidad, Apuesta Total ya ofrece las mejores cuotas para apostar por tu equipo favorito.

