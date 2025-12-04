Gana más que con un depósito a plazo fijo invirtiendo en factoring y obtén un retorno de hasta 22% anual

Ya puedes rentabilizar tu dinero de forma sencilla, online y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Prestamype te ofrece la opción de invertir en factoring empezando con tan solo S/100 o $25.

Si tienes dinero ahorrado y quieres hacerlo crecer de forma rápida y segura, entonces el factoring es una gran opción para ti. A diferencia de los depósitos a plazo fijo que tienen poca liquidez y rentabilidad limitada, con el factoring puedes obtener un retorno de hasta 22% anual, tu inversión tiene el respaldo de un título valor registrado en CAVALI y además no necesitas mucho capital para empezar: puedes hacerlo con tan solo $25 o S/ 100.

Prestamype, una de las fintech más grandes del país, te brinda la posibilidad de invertir en factoring, es decir, en facturas por cobrar de empresas reconocidas del Perú. Así podrás rentabilizar tu dinero a corto plazo, de forma segura y con un proceso 100% online. ¿Aún no tienes claro de qué se trata? A continuación, te explicamos más sobre esta gran alternativa:

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con el fin de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto proviene de inversionistas que buscan hacer crecer su dinero y adquieren una parte o el total de facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? Es importante mencionar que es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Debido a su amplia trayectoria y experiencia, Prestamype ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y se han generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el "Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General" (Oficio SBS N°19585-2020).

¿Listo para rentabilizar tu dinero? Elige invertir en factoring y empieza a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece Prestamype. Empieza AQUÍ.

Con Prestamype, generar nuevos ingresos es rápido y seguro. Para comenzar a invertir en factoring solo debes crearte una cuenta siguiendo estos tres simples pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Deja de lado los depósitos a plazo fijo que te ponen muchas restricciones y empieza a rentabilizar tu dinero invirtiendo en factoring con Prestamype. Regístrate en solo unos minutos AQUÍ y comienza a generar nuevos ingresos con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.