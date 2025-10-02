Global Yaku Consultores celebra una década de innovación en la gestión hídrica y ambiental

En su décimo aniversario, Global Yaku Consultores repasa una trayectoria marcada por proyectos de alto impacto, reconocimientos internacionales y un firme compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

Global Yaku Consultores S.A.C. (GYC) cumple 10 años de trayectoria, consolidándose como un referente en la gestión integral de recursos hídricos, medio ambiente e ingeniería. Desde su fundación el 5 de octubre de 2015, la consultora ha ejecutado más de 170 proyectos multidisciplinarios en sectores clave como minería, energía, transporte e infraestructura, en Perú y Latinoamérica.

Una década de logros y soluciones sostenibles

De acuerdo con la empresa, su recorrido ha estado marcado por proyectos emblemáticos como en la participación del modelamiento hidrogeológico del diseño de drenaje de la pista de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un reto que refleja su capacidad para enfrentar desafíos técnicos de gran envergadura.

En la actualidad, GYC cuenta con más de 70 clientes nacionales e internacionales, y ha liderado proyectos en países como Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Panamá, México y Estados Unidos.

Reconocimientos y certificaciones

En 2023, la consultora recibió el Premio Empresa Peruana del Año, galardón que resalta la excelencia y compromiso con la calidad de sus servicios. Además, posee registros oficiales como consultores ambientales ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), consultores de agua subterránea en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de planes de cierre de minas en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Asimismo, está homologada con compañías como SGS (a solicitud de Nexa Resources), Eagle Consulting (para Volcan Compañía Minera) y MEGA (para Alpayana S.A.C.), lo que confirma la confianza de las principales industrias en su experiencia técnica.

Compromiso con la comunidad y la sostenibilidad

Según Global Yaku Consultores, uno de sus pilares es la transferencia de conocimiento. En 2025 organizó en Lima la edición local del Hidrogeodía, actividad gratuita en conmemoración del Día Mundial del Agua, en la que especialistas guiaron a estudiantes y público general por la cuenca del río Lurín en Cieneguilla. Asimismo, sus expertos participaron en el II Congreso Internacional de Agua Subterránea, donde compartieron experiencias sobre los retos de la gestión sostenible del recurso hídrico.

Entre sus logros más recientes también destacan la conformidad de proyectos presentados ante autoridades nacionales, como la Cuarta Modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Caylloma (Compañía Minera Bateas S.A.C.) y la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Exploración Minera Romina 2 (Compañía Minera Chungar S.A.C.) y Séptimo ITS de la Segunda MEIA-d del Proyecto de Ampliación de Mina y Planta de Beneficio Huayllacho, Unidad Minera Caylloma (Compañía Minera Bateas S.A.C. ante el SENACE.)

Una visión hacia el futuro

Estos 10 años de Global Yaku Consultores reflejan el compromiso de la empresa con la excelencia, la innovación y la construcción de un futuro sostenible para las próximas generaciones”.

Con el lema “Una década de soluciones hídricas de la mano con GYC”, la empresa celebra este aniversario reafirmando su propósito: ofrecer soluciones técnicas de calidad que minimicen riesgos operacionales y contribuyan al desarrollo sostenible.